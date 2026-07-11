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Ônibus de turismo tomba e deixa passageiros feridos na Bahia

Acidente aconteceu na BR-116, no município de Santo Estêvão

Victoria Isabel
Por
Veículo fazia o itinerário entre São Paulo e Cansanção
Veículo fazia o itinerário entre São Paulo e Cansanção - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um ônibus de turismo tombou na noite de sexta-feira, 10, na BR-116, no município de Santo Estêvão, a cerca de 150 quilômetros de Salvador. O acidente deixou cinco passageiros com ferimentos leves, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O tombamento aconteceu por volta das 21h15, no km 475 da rodovia. O veículo fazia o itinerário entre São Paulo e Cansanção, no norte da Bahia, e transportava 57 passageiros.

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De acordo com a PRF, as cinco vítimas identificadas até o momento sofreram lesões leves, como escoriações. Não há registro mortes.

Após o acidente, a pista ficou parcialmente interditada no sentido crescente da BR-116, enquanto equipes da PRF realizavam o atendimento da ocorrência e organizavam o tráfego.

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As circunstâncias que provocaram o tombamento do ônibus ainda serão apuradas. Até a última atualização da PRF, a ocorrência seguia em atendimento.

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acidente Bahia br-116 feridos

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