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SEJA PRO+

Programa abre vagas para adultos concluírem o Ensino Médio em Camaçari

Iniciativa também oferece capacitação profissional em um curso com duração de 12 meses

Gustavo Nascimento
Por
Estudantes do programa SEJA PRO+
Estudantes do programa SEJA PRO+ - Foto: Divulgação

Jovens e adultos de Camaçari e regiões vizinhas que não concluíram o Ensino Médio terão até o dia 27 de julho para se inscreverem no programa SEJA PRO+, iniciativa promovida pelo Serviço Social da Indústria (SESI), em parceria com a Braskem e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

O SEJA PRO+ permite ao estudante concluir sua escolaridade ao mesmo tempo em que se capacita para uma profissão, por meio de um curso no SENAI, que tem duração média de 12 meses. Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, destacou a importância do programa.

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Ao oferecer a oportunidade de concluir a escolaridade básica ao mesmo tempo em que se qualificam profissionalmente, buscamos contribuir com a ampliação do acesso ao trabalho digno e fortalecer a indústria local. Acreditamos que educação e capacitação são caminhos essenciais para a transformação social e para a construção de um futuro mais justo e competitivo. Magnólia Borges - Gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia

As aulas acontecerão de forma presencial três vezes por semana, no período noturno, e à distância. A carga horária EAD é realizada de forma remota, por meio do Portal SESI Educação, em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Requisitos para participar do programa

Para participar do SEJA PRO+, os candidatos devem possuir mais de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano).

Ao todo, estão disponíveis 80 vagas, distribuídas entre os cursos de Eletricista Industrial e Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais.

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As inscrições devem ser realizadas pelo link https://www.sesibahia.com.br/eja-jovens-e-adultos.

Benefícios

Os estudantes que mantiverem frequência regular nas aulas presenciais e obtiverem aprovação receberão uma bolsa-auxílio oferecida pelo Sesi e Senai de R$ 300 a cada área de conhecimento concluída, totalizando até R$ 2 mil ao final do curso.

Além disso, os alunos devidamente matriculados terão acesso ainda à realização de procedimentos odontológicos gratuitos. Ao concluir os estudos pelo EJA do SESI, os participantes também participarão de uma cerimônia de formatura.

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Tags

camaçari cursos Educação ensino médio

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