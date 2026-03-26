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TRANSFORMAÇÃO

Educação empreendedora vira aliada de prefeituras baianas

Parceria entre Sebrae e municípios leva inovação às salas de aula por intermédio da EJA

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/03/2026 - 13:36 h | Atualizada em 26/03/2026 - 19:14

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Para gestores municipais, parceria é uma ferramenta estratégica para manter aluno na escola
Para gestores municipais, parceria é uma ferramenta estratégica para manter aluno na escola -

O cenário das salas de aula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em diversos municípios baianos está mudando. Mais do que a alfabetização e o ensino formal, os alunos agora têm acesso a ferramentas de gestão e comportamento empreendedor. E isso foi mostrado durante o segundo dia do Salão Sebrae Cidades Empreendedoras, realizado no Centro de Convenções de Salvador.

O projeto, viabilizado pelo Sebrae Bahia em parceria com secretarias municipais de educação, busca transformar a realidade de milhares de cidadãos que buscam uma segunda chance no sistema de ensino.

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A iniciativa foca na aplicação da metodologia de Educação Empreendedora, adaptada para o perfil de alunos que, em sua maioria, já estão inseridos no mercado de trabalho informal.

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De acordo com o Sebrae, o objetivo é que o estudante saia da escola não apenas com o diploma, mas com a capacidade técnica de estruturar o próprio negócio ou melhorar sua empregabilidade.

Realidade local

Diferente de cursos técnicos tradicionais, o suporte do Sebrae trabalha a mentalidade do aluno. O currículo inclui módulos sobre planejamento financeiro, identificação de oportunidades e inovação, sempre respeitando a vocação econômica de cada região do estado — desde o semiárido até o litoral.

"Muitos desses alunos já empreendem por necessidade. O que fazemos é oferecer a técnica para que esse esforço se transforme em um negócio sustentável", disse o diretor de negócios governamentais do Sebrae, Levi Costa.

Combate à evasão

Para os gestores municipais, a parceria é uma ferramenta estratégica para manter o aluno na escola. Ao perceber a aplicação prática do que é ensinado, o interesse pelo conteúdo aumenta, reduzindo as taxas de abandono escolar, um dos maiores desafios da modalidade EJA no país.

Atualmente, o programa segue em expansão, com a capacitação de professores da rede pública, que atuam como multiplicadores desse conhecimento, garantindo que o empreendedorismo se torne um pilar permanente na educação municipal.

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Tags:

Educação de Jovens e Adultos Educação empreendedora empreendedorismo sebrae bahia

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