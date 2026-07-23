Rui Costa pede voto em senadores aliados para dar suporte a Lula

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O pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), afirmou que a Casa Legislativa deve garantir condições para que Lula (PT), caso seja reeleito presidente em outubro, venha a ter melhores condições de governabilidade em Brasília.

Nesta quinta-feira, 22, ele defendeu que o eleitor, nas urnas, escolha parlamentares alinhados ao projeto petista para o país. Isso seria, conforme Rui, essencial para tirar do papel obras e programas defendidos por Lula.

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"Não faz sentido colocar uma pessoa para remar o barco para frente e outra para remar para trás. O barco não sai do lugar", afirmou Rui durante entrevista à Rádio Digital FM, de Alagoinhas.

Oposição travando o país

Na ocasião, o ex-ministro da Casa Civil voltou a criticar a atuação da oposição, que, segundo ele, tem dificultado a aprovação de medidas importantes para o país.

“Se você escolheu um programa de governo, se você escolheu um presidente para implementar propostas econômicas, sociais e de infraestrutura, você tem que dar condições para ele implementar esse projeto”, afirmou.

Críticas à distribuição de emendas parlamentares

A distribuição das emendas parlamentares também foi alvo de queixas por parte de Rui Costa. Ao comentar o atual modelo, pontuou que a destinação de uma parcela do orçamento para despesas definidas individualmente por deputados e senadores reduz a capacidade de investimento do Estado.

“Isso não existe em nenhum lugar do planeta. Você pegar metade do orçamento livre da União e pulverizar em gastança para emenda de deputado e senador. Os países aplicam seus recursos nas prioridades nacionais”, disse Rui Costa.