Rui Costa compara família Bolsonaro a Judas: "Castigam o povo"

Siga o A TARDE no Google

O pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), comparou a família Bolsonaro a Judas — um dos 12 apóstolos de Jesus que ficou conhecido por traí-lo, de acordo com a Bíblia —, durante discurso no Programa de Governo Participativo (PGP), realizado neste domingo, 19, em Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia.

Durante a fala, o ex-ministro da Casa Civil relembrou o novo tarifaço de 25% oficializado na última semana pelo governo dos Estados Unidos e criticou a iniciativa de Flávio e Eduardo Bolsonaro, que, segundo Rui, prejudica os interesses nacionais ao buscar apoio internacional para impor sanções ou dificuldades ao país.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A família do ex-presidente mostra a sua cara quando vai pedir ao presidente de outro país para perseguir o nosso país. É o Judas traindo o nosso país e pedindo para castigar o povo, para ele tentar ganhar eleição maltratando o povo brasileiro”, afirmou o ex-governador da Bahia.

Melhoria nos indicadores econômicos

Apesar da atuação de opositores, Rui Costa ressaltou indicadores econômicos que, segundo ele, demonstram a recuperação do país e os avanços alcançados pelo governo Lula (PT) nos últimos anos.

Entre os resultados apresentados por Rui estiveram a menor taxa de desemprego da história, além da maior massa salarial já registrada.

Valorização do Real

O ex-ministro da Casa Civil também destacou a valorização do real frente ao dólar. Em 2026, a moeda brasileira acumulou valorização de cerca de 10,7% em relação à moeda norte-americana, tornando-se a que mais se valorizou no mundo no período, resultado do fortalecimento da economia brasileira e da maior confiança dos investidores no país.

“O Brasil voltou a se conectar com o mundo. Isso beneficia toda a sociedade: o trabalhador, que conquista emprego e renda, e o empresário, que amplia mercados e pode exportar seus produtos”, afirmou.

Rui Costa projeta vantagem de 5 milhões de votos para Lula na Bahia

O ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado pelo PT, Rui Costa, afirmou na última quarta-feira, 16, que a Bahia pode ampliar a vantagem obtida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial e alcançar uma diferença de cinco milhões de votos.

A declaração foi feita durante uma plenária do Programa de Governo Participativo (PGP), realizada no bairro de Cajazeiras, em Salvador.

“Se, em 2022, foram quatro milhões de votos de frente, escrevam: nós vamos dar, este ano, cinco milhões de votos de frente ao presidente Lula”, declarou

