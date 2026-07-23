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“DESCONFORTO”

Flávio Bolsonaro convida Michelle para campanha e pede desculpas

Em junho, ex-primeira-dama expôs desentendimentos com o senador e relatou “humilhação”

Leo Almeida
Por
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro - Foto: Sérgio Lima | AFP

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), convidou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a integrar a campanha deste ano após desentendimentos entre os dois. Em vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (23), Flávio afirmou desejar a madrasta para “caminhar junto na missão de defender o Brasil”.

Na gravação, o senador também pediu desculpas por "momentos que causaram desconforto", fazendo referência ao relato de Michelle publicado em junho, quando ela contou ter sido “humilhada” por Flávio Bolsonaro. Como resposta à publicação desta quinta, até o momento, a ex-primeira-dama curtiu a publicação do enteado.

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Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar. O nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós, desprendimento, humildade, coragem e espírito de união para honrar o seu legado. As portas estão abertas”, disse Flávio Bolsonaro.

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Exploração

Durante o vídeo, Flávio Bolsonaro também mencionou que seu embate com Michelle teria sido “explorado por opositores”. Para o senador, como ele e sua madrasta são pessoas públicas, seus "momentos que causaram desconforto" acabaram se tornando alvo de ataques.

No vídeo, o senador reforçou que nunca teve a intenção de desrespeitar ninguém, e pediu que seus apoiadores "olhem para frente neste momento".

Confira:

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Um post compartilhado por Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)

Desentendimento

O desgaste entre Michelle e Flávio ganhou dimensão pública após a ex-primeira-dama publicar, no dia 24 de junho, um vídeo nas redes sociais afirmando que havia sido "maltratada", "desrespeitada" e "humilhada" pelo enteado durante discussões sobre a estratégia eleitoral do partido no Ceará.

Desde então, aliados relatam dificuldades para reaproximar os dois. A situação tem preocupado o PL, já que Michelle é considerada uma peça importante da campanha de Flávio para ampliar o apoio do eleitorado feminino. A ex-primeira-dama, no entanto, tem se distanciado politicamente do enteado.

A crise se intensificou após ela deixar a presidência do PL Mulher, braço feminino do partido, durante reunião com o presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, no início de julho.

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Tags

Campanha eleitoral 2026 Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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