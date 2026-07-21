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CRÍTICAS

Eduardo diz que Michelle mostrou “imaturidade” em vídeo contra Flávio

"Ela jamais poderia ter feito aquele vídeo", disse Eduardo Bolsonaro

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em
Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal.
Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal. - Foto: Zeca Ribeiro | Agência Câmara

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro classificou como “imaturidade” a atitude da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro de publicar o vídeo com críticas ao pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.

“Foi uma imaturidade da Michelle, ela jamais poderia ter feito aquele vídeo. Eu acredito que esses assuntos, e eu não vou mais comentar para não dar pano para manga, acho que internamente a gente resolve esse tipo de coisa“, disse em entrevista ao portal Metrópoles.

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Apesar da crítica à madrasta, o ex-parlamentar tentou minimizar o episódio e afirmou que brigar por espaço na política é algo comum.

“É quase natural, nós, que estamos na política, termos essas disputas por um espaço tão cobiçado quanto o da Presidência. Eu acho que essas disputas internas, infelizmente, vieram a público. Acho que isso aí demonstra até uma imaturidade, mas também demonstra que todo mundo está com esperança de que essa eleição vai ser mais à direita”, disse.

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O vídeo

No dia 24 de junho, Michelle Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais no qual diz ter sido desrespeitada e maltratada pelo senador Flávio Bolsonaro.

“Ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para dizer o que me disse, teria sido melhor que não tivesse ligado. Foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele”, disse Michelle.

Segundo Michelle, o episódio ocorreu após ela manifestar oposição à articulação conduzida por lideranças do PL cearense para uma composição com Ciro Gomes (PSDB) já no primeiro turno da disputa estadual.

A publicação caiu mal na pré-campanha de Flávio, o principal adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida ao Palácio do Planalto.

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conflito familiar eduardo bolsonaro Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro

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