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ARTICULAÇÃO

Manobra do PT contribuiu para PP-União Brasil não apoiar Flávio Bolsonaro

Federação optou pela neutralidade pelo menos no primeiro turno

Edvaldo Sales
Por
Federação optou pela neutralidade pelo menos no primeiro turno
Federação optou pela neutralidade pelo menos no primeiro turno - Foto: Evaristo Sá | AFP e Ricardo Stuckert | PR

O governo Lula (PT) atuou junto a líderes da União Progressista para que a federação optasse pela neutralidade pelo menos no primeiro turno da eleição presidencial, não fazendo aliança com Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL.

O pedido de independência foi feito, segundo o blog do Valdo Cruz, do g1, em duas frentes: pelo ministro da articulação política, José Guimarães (PT), e pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva.

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Guimarães atuou junto aos líderes do PP, Doutor Luizinho (PP-RJ), e do União Brasil, Pedro Lucas Fernandes (União-MA). Já Edinho manteve conversas com os presidentes dos partidos.

Além disso, o próprio presidente Lula conversou com líderes dos dois partidos, que até pouco tempo tinham ministros no governo petista, para evitar que eles apoiassem Flávio Bolsonaro, o que lhe garantiria mais verba e tempo de TV e rádio.

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A importância da neutralidade para reforçar palanques regionais da federação que apoiam o presidente Lula, principalmente no Nordeste, estava na pauta. Os emissários trataram também da boa relação que os partidos têm com o governo, com direito a espaço em ministérios.

Ainda de acordo com o blog, a priorização dos palanques regionais foi um dos argumentos usados pelo PP e pelo União para definir a neutralidade.

Os partidos conseguem, ao se manterem independentes, concentrar o Fundo Eleitoral para as disputas estaduais, principalmente para a Câmara dos Deputados, onde o PP tradicionalmente tem bastante influência na escolha dos presidentes.

Lula beneficiado

O presidente Lula teve a sua campanha beneficiada com a manobra. A federação União-PP tem o maior tempo de rádio e TV entre os partidos políticos.

Ao não apoiar nenhum candidato, a divisão do tempo é refeita sem levar em conta o tamanho da federação.

O PT ficará com mais tempo de programa eleitoral. Flávio Bolsonaro, por outro lado, sem a federação perde tempo de TV.

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