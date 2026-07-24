Em Alagoinhas, Jerônimo reúne multidão e confirma vinda de Lula à Bahia

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu uma multidão na plenária do Programa de Governo Participativo (PGP 2026), realizada na noite desta quinta-feira, 23, em Alagoinhas.

Confira:

Ao lado de prefeitos, deputados e lideranças políticas da base governista, ele aproveitou a ocasião para confirmar que o presidente Lula (PT) participará da convenção que oficializará sua candidatura à reeleição, marcada para o dia 1º de agosto, no Parque de Exposições, em Salvador.

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“Vamos apresentar a chapa agora à condição de candidaturas”, afirmou o governador.

Reta final da pré-campanha

A plenária em Alagoinhas integra a reta final do PGP 2026, série de encontros promovida por Jerônimo para ouvir demandas da população e reunir propostas que irão compor o programa de governo da chapa petista.

“É a oportunidade de poder fechar um ciclo. Nós começamos esse procedimento para poder ouvir a comunidade, quais são os principais projetos estratégicos para esse território do Litoral Norte”, afirmou Jerônimo.

O roteiro continua nesta sexta-feira, 24, em Camaçari, segue no sábado, 25, em Valença, no Baixo Sul, e será encerrado no domingo, 26, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo.