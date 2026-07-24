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POLÍTICA

Jerônimo Rodrigues oficializa trocas no secretariado estadual; veja quem assume

Mudanças foram confirmadas anteriormente pelo gestor

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Jerônimo Rodrigues oficializa mudanças no governo
Jerônimo Rodrigues oficializa mudanças no governo - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) oficializou as mudanças no secretariado estadual, antecipadas por ele na última quinta-feira, 23. As trocas foram publicadas na edição desta sexta, 24, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Mudança na Comunicação

Como antecipado por Jerônimo, Luciano Suedde assume o comando da Secretaria de Comunicação, no lugar de Marcus Di Flora, que pediu para deixa o comando da pasta para tratar assuntos pessoais.

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Mudança na Casa Civil da Bahia

Jerônimo Rodrigues também oficializou a nomeação de Eracy Lafuente na Casa Civil do governo da Bahia. Para isso, o gestor precisou exonerar o agora secretário do comando da Companhia de Transportes da Bahia (CTB).

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Lafuente assume o cargo no lugar de Carlos Palma de Mello, que esteve no comando da pasta com a saída de Afonso Florence (PT), no primeiro semestre, para retomar o mandato de deputado federal e se tornar apto a disputar a reeleição em outubro.

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Jerônimo Rodrigues

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