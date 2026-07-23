Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

DARK HORSE

STF autoriza investigação do repasse de Vorcaro a filme de Bolsonaro

Decisão atende a um pedido da Polícia Federal

Redação
Por Redação
Dark Horse
Dark Horse - Foto: Reprodução

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal (PF) a instaurar um inquérito para apurar repasses de recursos, pelo empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a produção do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão atende a um pedido da própria PF, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em maio deste ano, o site The Intercept revelou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pediu dinheiro a Vorcaro para financiar as gravações da cinebiografia sobre o ex-presidente. De acordo com a publicação, o ex-banqueiro chegou a repassar cerca de R$ 61 milhões entre fevereiro e maio de 2025.

Leia Também:

INVESTIGAÇÃO

Dark Horse: PF deve abrir 3 inquéritos para apurar irregularidades
Dark Horse: PF deve abrir 3 inquéritos para apurar irregularidades imagem

POLÍTICA

Dark Horse: Moraes envia pedido para que Jair e Flávio Bolsonaro sejam investigados
Dark Horse: Moraes envia pedido para que Jair e Flávio Bolsonaro sejam investigados imagem

POLÍTICA

Filme Dark Horse: perícia revela custo milionário e origem de recursos
Filme Dark Horse: perícia revela custo milionário e origem de recursos imagem

Após o site divulgar áudios da conversa de Flávio e Vorcaro, ocorrida em novembro do ano passado, o senador negou ter combinado qualquer vantagem indevida com o banqueiro, garantindo que os recursos repassados ao filme eram integralmente privados.

O caso chegou ao Supremo após o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) solicitar a abertura de investigação, que também teve aval da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

André Mendonça Daniel Vorcaro Dark Horse Flávio Bolsonaro investigação polícia federal

Relacionadas

Mais lidas