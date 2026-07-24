Conheça os deputados da Bahia com mais mandatos no Congresso e na Alba

Siga o A TARDE no Google

Nas eleições de outubro deste ano, a quase totalidade dos deputados federais e estaduais da Bahia vai colocar à prova, junto aos eleitores, os respectivos mandatos em busca de uma recondução ao posto, a partir de fevereiro de 2027.

Dentro desse grupo, existem os que podemos chamar de recordistas de legislaturas: são parlamentares considerados nomes certos entre aqueles que devem ser bem avaliados pelos votantes e garantir a permanência no posto por pelo menos mais quatro anos.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao todo, o estado conta com 39 vagas na Câmara dos Deputados e 63 na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Além do cenário nas duas Casas, o Senado terá a renovação de 2/3 da sua totalidade — assim, os eleitores baianos terão de votar em dois postulantes aos cargos, no pleito.

Políticos baianos que mais cumpriram mandato na Câmara dos Deputados

Entre os 39 deputados federais baianos que estão no exercício do mandato atualmente, dois detêm o recorde de oito eleições:

José Rocha (União-BA)

Cláudio Cajado (PP-BA)

Deputado federal José Rocha (União) - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

José Rocha e Cláudio Cajado estão na Câmara dos Deputados desde 1995, quando foram eleitos para a 50ª legislatura — ambos têm 31 anos de Casa, na capital federal.

Cajado teve mandatos por cinco diferentes legendas (PP, DEM, PL), enquanto Rocha, por três (UNIAO, PR, PFL).

Deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA) - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos deputados

Na segunda colocação, com sete mandatos, aparecem:

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Sérgio Brito (PSD-BA)

Paulo Magalhães foi eleito para a primeira legislatura (51ª) em 1998. De lá pra cá, entre foram reeleições e derrotas nas urnas — no entanto, acabou assumindo o posto de deputado federal após arranjos políticos, mantendo-se na Câmara por cerca de 28 anos em diferentes partidos (PFL, DEM e PSD).

Já Sérgio Brito teve mandatos por cinco diferentes legendas (PSD, PSC, PDT, PDC, PFL). No entanto, as presenças dele não foram consecutivas. Ele inicialmente teve legislaturas (1987 a 1995), mas só retornou à Câmara dos Deputados em 2007, 12 anos depois.

Políticos baianos que mais cumpriram mandato no Senado

No Senado, entre os atuais ocupantes dos postos, o recordista é Otto Alencar (PSD-BA), com duas eleições — a primeira delas foi em 2014, tendo renovado o mandato na eleição de 2022.

Na eleição de 2026, quem pode igualar o período de Otto Alencar são Jaques Wagner (PT-BA) e Angelo Coronel (Republicanos-BA), já que a primeira eleição de ambos foi em 2018.

Senador Otto Alencar - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Ao longo da história, outros três nomes também tiveram dois mandatos como senador:

Antônio Carlos Magalhães

Jutahy Magalhães

Luís Viana Filho

Políticos a nível nacional que mais cumpriram mandatos na Câmara dos Deputados

Em nível nacional, excetuando os representantes da Bahia, o recordista é o deputado federal Átila Lins (PSD-AM), com nove mandatos.

Deputado federal Átila Lins (PSD-AM) - Foto: Thiago Cristino / Câmara dos Deputados

Na sequência, aparecem outros três nomes, com oito mandatos cada:

Arlindo Chinaglia (PT-SP);

Jandira Fegahli (PCdoB-RJ);

Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR).

Políticos brasileiros que mais cumpriram mandatos no Senado

Na política brasileira, o congressista com mais mandatos é Renan Calheiros (MDB), com quatro. A primeira eleição dele foi em 1994 — ele tem 32 anos no cargo.

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em seguida, com três mandatos, aparecem:

Jader Barbalho (MDB-PA);

Magno Malta (PL-ES);

Paulo Paim (PT-RS).

Políticos com mais mandatos na Alba

Na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), três nomes dividem o topo do ranking de mandatos na casa, com seis legislaturas:

José de Arimateia (Republicanos);

Roberto Carlos (PV);

Sandro Régis (União)

José de Arimateia, Roberto Carlos e Sandro Régis são os recordistas de mandatos na Alba - Foto: Montagem | Divulgação/Alba

Na sequência, outros cinco parlamentares da Casa aparecem com cinco legislaturas:

Adolfo Menezes (PSD)

Euclides Fernandes (PT)

Fátima Nunes (PT)

Maria Del Carmen (PT)

Neusa Cadore (PT)

Existe um limite de reeleições no Brasil? Conheça as regras

Reeleição é a renovação do mandato para o mesmo cargo eletivo, por mais um período, na mesma cidade em que o representante, na eleição anterior, se elegeu.

No sistema eleitoral brasileiro, o presidente da República, os governadores de Estado, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período posterior.

Por sua vez, os parlamentares — senadores, deputados e vereadores — podem se reeleger sem limite do número de vezes.