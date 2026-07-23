Jerônimo nomeia Eracy Lafuente para a chefia da Casa Civil

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Além da Secretaria de Comunicação (Secom) outra pasta do governo do estado vai passar por mudanças. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 23, que o presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, será o novo chefe da Casa Civil.

Após a saída de Afonso Florence da titularidade da pasta em abril para disputar as eleições, quem assumiu o comando da secretaria foi o chefe de gabinete Carlos Palma de Mello, de forma cumulativa.

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Natural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Eracy Lafuente chegou à Bahia em 2007 para colaborar com projetos estratégicos de infraestrutura do Governo do Estado. Ele volta para a pasta onde já atuou como Coordenador Executivo de Infraestrutura, de Ações Governamentais, e de Assuntos Jurídicos e Administrativos.

Desde 2022, exerce a função de Diretor de Obras da CTB, gerenciando projetos de alta complexidade, incluindo a execução das obras de implantação e ampliação do Programa de Transporte Metroviário de Passageiros da Região Metropolitana de Salvador-BA.

Em agosto de 2025, assumiu o cargo de Diretor-Presidente da CTB, liderando a obra do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e a expansão do metrô, com foco na execução do Tramo IV.

Despedida na Secom

O governador Jerônimo Rodrigues comunicou que aceitou o pedido de exoneração, por motivos pessoais, do chefe da Secom, Marcus Di Flora. A transição vinha sendo tratada de forma alinhada entre ambos, desde o início deste mês de julho.

Ao expressar reconhecimento pela dedicação e serviços prestados por Di Flora ao longo de sua gestão, o governador informa que o atual chefe de gabinete, Luciano Suedde, responderá interinamente pela condução da pasta.