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OPORTUNIDADE

Operação do VLT: CTB abre vagas de trabalho com salários de até R$ 2,8 mil

Inscrições presenciais acontecem nos dias 26 e 27 de maio; saiba mais

Ane Catarine
Por
Obras do VLT de Salvador
Obras do VLT de Salvador - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) abriu um processo seletivo simplificado com 23 vagas temporárias para atuação na operação assistida do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador. Os salários chegam a R$ 2,8 mil.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível médio e as contratações serão feitas pelo regime CLT, com duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogadas por mais um ano.

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As inscrições deverão ser feitas presencialmente nos dias 26 e 27 de maio, das 9h às 17h, na sede da CTB, no Largo da Calçada, na capital baiana.

Veja os cargos disponíveis:

  • Assistente condutor (operação de trens): 10 vagas, salário de R$ 2.835,20 e carga horária de 44 horas semanais;
  • Auxiliar operacional (operação de máquinas e veículos): 8 vagas, salário de R$ 2.655,45 e jornada de 44 horas semanais;
  • Assistente controlador de movimento (controle de tráfego): 5 vagas, salário de R$ 2.608,47 e carga horária de 36 horas semanais.

Além dos salários, os contratados terão direito aos benefícios previstos no acordo coletivo da categoria.

O edital também reserva 30% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

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Quem pode participar

Para participar da seleção, é necessário ter concluído o ensino médio. Nos cargos de assistente condutor e auxiliar operacional também será exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

A seleção será feita por análise curricular, levando em conta experiência profissional, cursos de qualificação e conhecimentos em informática.

Cronograma

  • Inscrições: 26 e 27 de maio de 2026
  • Resultado provisório: 2 de junho de 2026
  • Entrega de documentos: 8 e 9 de junho de 2026
  • Resultado final e convocação: 16 de junho de 2026

Mais informações podem ser consultadas no site oficial da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) ou pelo e-mail [email protected].

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CTB Salvador VLT de Salvador

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