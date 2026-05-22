Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Salvador: BR-324 terá trechos interditados para avanço das obras do VLT

CTB orienta motoristas a redobrarem atenção à sinalização e rotas alternativas

Luan Julião
Por
Intervenções acontecem entre 26 e 31 de maio na região de Águas Claras
Intervenções acontecem entre 26 e 31 de maio na região de Águas Claras - Foto: Ascom / CTB

O tráfego na BR-324, em Salvador, será impactado nos próximos dias por mais uma etapa das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que avança na Região Metropolitana. As intervenções estão programadas para acontecer entre os dias 26 e 31 de maio, na altura de Águas Claras.

As mudanças fazem parte do Trecho 2 do projeto e estão relacionadas à implantação da estrutura do modal ferroviário. A orientação é que motoristas fiquem atentos às alterações no fluxo e considerem trajetos alternativos durante o período.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A movimentação mais leve no trânsito será registrada inicialmente entre os dias 26 e 28 de maio. Nesse intervalo, sempre durante a madrugada, das 22h às 4h, haverá redução de pistas e restrição no acostamento no ponto onde as obras serão executadas.

Leia Também:

BAHIA

Conheça o servidor preso por suspeita de sonegar R$ 400 milhões em combustíveis
Conheça o servidor preso por suspeita de sonegar R$ 400 milhões em combustíveis imagem

RAPTADO E MORTO

Adolescente é encontrado morto horas após ser sequestrado em Serrinha
Adolescente é encontrado morto horas após ser sequestrado em Serrinha imagem

POLÍCIA

“Fazenda” de bitcoins com “gato” de energia é encontrada em reduto do CV
“Fazenda” de bitcoins com “gato” de energia é encontrada em reduto do CV imagem

Essa fase antecede a instalação das vigas do VLT e inclui a preparação do canteiro central da rodovia. O espaço será reorganizado para permitir a circulação dos veículos responsáveis pelo transporte das estruturas.

Logo em seguida, o trabalho entra em uma etapa mais sensível. Entre os dias 28 e 31 de maio, também no período noturno, será feito o lançamento das vigas, operação que exigirá bloqueios mais rígidos e interrupções temporárias do tráfego nos trechos afetados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas