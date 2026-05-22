Salvador: BR-324 terá trechos interditados para avanço das obras do VLT

Siga o A TARDE no Google

O tráfego na BR-324, em Salvador, será impactado nos próximos dias por mais uma etapa das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que avança na Região Metropolitana. As intervenções estão programadas para acontecer entre os dias 26 e 31 de maio, na altura de Águas Claras.

As mudanças fazem parte do Trecho 2 do projeto e estão relacionadas à implantação da estrutura do modal ferroviário. A orientação é que motoristas fiquem atentos às alterações no fluxo e considerem trajetos alternativos durante o período.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A movimentação mais leve no trânsito será registrada inicialmente entre os dias 26 e 28 de maio. Nesse intervalo, sempre durante a madrugada, das 22h às 4h, haverá redução de pistas e restrição no acostamento no ponto onde as obras serão executadas.

Essa fase antecede a instalação das vigas do VLT e inclui a preparação do canteiro central da rodovia. O espaço será reorganizado para permitir a circulação dos veículos responsáveis pelo transporte das estruturas.

Logo em seguida, o trabalho entra em uma etapa mais sensível. Entre os dias 28 e 31 de maio, também no período noturno, será feito o lançamento das vigas, operação que exigirá bloqueios mais rígidos e interrupções temporárias do tráfego nos trechos afetados.