Presidente da CTB é homenageado com Título de Cidadão Baiano na Alba

O presidente da Companhia de Transportes da Bahia (CTB), Eracy Lafuente, foi homenageado com o Título de Cidadão Baiano, durante sessão na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na tarde desta segunda-feira, 15. Eracy é natural do Rio Grande do Sul, mas está em território baiano desde 2007, quando aceitou um convite do então governador Jaques Wagner (PT) para compor a gestão estadual.

Durante discurso na sessão, o presidente da CTB agradeceu o deputado estadual Ângelo Almeida (PT), autor da proposta de homenagem, e afirmou que o título se trata de um reconhecimento do seu sentimento de “pertencimento” à Bahia.

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“Essa é uma das maiores honrarias da minha vida. Receber um título significa ver reconhecido um sentimento que há muitos anos habita o meu coração: pertencimento. Num mundo onde as pessoas muitas vezes são retiradas da sua casa, como o caso de crianças em Gaza, como o caso de crianças no Líbano. Receber o acolhimento, deputado Almeida, de pertencer a um lugar é um símbolo de paz, dignidade, que vai contra a guerra, vai contra a segregação, vai contra o racismo, vai contra o feminicídio, vai em favor da espécie humana”, afirmou Eracy.

Futuro próximo

O presidente da CTB também comentou sobre a chegada do VLT de Salvador e afirmou que a próxima homenagem será receber a felicidade da população do Subúrbio da capital com a inauguração do equipamento. Durante o discurso, Eracy também previu a ligação entre Salvador e Juazeiro como a “próxima grande atividade do governo do estado”.

“Eu vou receber a homenagem do povo de Subúrbio, que é o sorriso e o sonho do mais idoso da mulher e das crianças, que vão vencer na vida e nós vamos começar pelo Subúrbio, integrando toda a cidade. [...] Estamos a começar o futuro, que certamente vai ser a próxima grande atividade do governo do Estado e da CTB, que é a ligação de Salvador até Juazeiro”, destacou Eracy.

Olhar humanizado

Durante a sessão, o autor da proposta de homenagem Angelo Almeida ressaltou que a principal motivação para a homenagem foi o perfil humanizado do gestor à frente das obras do VLT de Salvador e Região Metropolitana. Segundo o parlamentar, a condução do projeto tem sido marcada pela atenção às famílias impactadas pela intervenção e pela capacidade de diálogo com a população.

“O projeto do VLT veio colocar luz sobre esse olhar humanizado. Não seria possível alcançar os resultados que estamos alcançando sem a disposição de olhar nos olhos de cada homem, de cada mulher, de cada família impactada por esse projeto e, mais do que isso, de se importar genuinamente com as pessoas”, afirmou.

Angelo também destacou que a homenagem representa um reconhecimento da população baiana ao trabalho desenvolvido pelo gestor no estado. “Você chegou aqui como gaúcho. Hoje é gaúcho de nascimento, mas baiano de coração, e agora também é de direito”, declarou.

O deputado ainda atribuiu ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) a escolha do nome para comandar a implantação do modal, considerado uma das principais obras de mobilidade urbana em execução na Bahia. Segundo ele, o gestor reúne características necessárias para liderar um empreendimento que envolve desafios técnicos, sociais e urbanos de grande dimensão.

“O governador enxergou nele a pessoa certa para conduzir um projeto que precisava de um líder capaz de enfrentar múltiplos desafios, a implantação do VLT de Salvador e região metropolitana, um empreendimento que representa uma das mais relevantes intervenções de mobilidade urbana em desenvolvimento no estado da Bahia”, ressaltou o parlamentar.