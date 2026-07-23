Marcus Di Flora deixa chefia da Secom e Jerônimo nomeia substituto

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Marcus Di Flora pediu exoneração da chefia da Secretaria de Comunicação do Governo da Bahia. Segundo informações dos bastidores, Di Flora teria pedido para deixar o posto por razões de ordem pessoal.

Ao portal A TARDE, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) informou que quem vai assumir a Secom será o atual chefe de gabinete, Luciano Suedde. Ainda não há confirmação se a nomeação de Suedde será temporária ou definitiva.

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Suedde já havia assumido a pasta após a saída de André Curvello, que em dezembro de 2024 para assumir a comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Luciano Suedde é formado em Tecnologia da Informação e Marketing Estratégico pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC) e com pós-graduação em Administração Financeira.

Currículo

Marcus Di Flora foi escolhido para o posto no final de março de 2025. Ele possui longa carreira dentro da comunicação política, tendo atuado na Prefeitura de Belo Horizonte e feito parte da equipe de transição do governo FHC para o governo Lula em 2002.

Próximo do PT, Di Flora ocupou a secretaria executiva de Comunicação e Gestão Estratégica da Presidência da República de 2003 a 2005 e gerente de Marketing da Caixa no Rio de Janeiro de 2006 a 2008.

Ele também possui ampla atuação na publicidade, tendo atuado em algumas das agências mais renomadas do país, e no marketing político, onde atuou como consultor e coordenou a execução de pesquisas eleitorais para campanhas de Lula, em 2002, Dilma, em 2010, e Fernando Haddad, em 2018.