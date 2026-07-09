Dez mil pessoas lotam PGP em Jequié e Jerônimo dá mais uma grande demonstração de força no interior

Uma multidão lotou o Jequié Tênis Club, espaço onde foi realizado o Programa de Governo Participativo de Jerônimo Rodrigues, na noite desta quinta-feira (09), no Território do Médio Rio de Contas, para participar da Plenária e discutir o futuro da Bahia.

No total, 10 mil pessoas de diversos municípios da região participaram do encontro com o time do PT e dos partidos aliados no estado.

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Mobilização

A grande mobilização, que reuniu moradores da região e lideranças políticas municipais, como prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, demonstra a grande força do projeto político do pré-candidato do PT ao governo da Bahia, do senador e pré-candidato à reeleição, Jaques Wagner, do ex-ministro Rui Costa, que se candidata ao Senado Federal pela primeira vez, e dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais do time do trabalho.

Desde a sua chegada ao município, o governador foi seguido por milhares de pessoas até o espaço onde foi realizada a plenária de escuta popular.

As lideranças políticas locais fizeram questão de destacar que a grande quantidade de pessoas que se uniram para debater os próximos quatro anos de governo estavam presentes porque acreditam que o projeto liderado pelo governador e o presidente Lula já fez e fará ainda muito mais por toda a Bahia.