Rui diz que Lula devolveu protagonismo aos municípios

O reconhecimento da importância dos prefeitos para o desenvolvimento do país e a retomada do diálogo entre o Governo Federal e os municípios marcaram o discurso do ex-governador e pré-candidato ao Senado pelo PT, Rui Costa, durante a plenária do Programa de Governo Participativo (PGP), realizada na noite desta quinta-feira (23), em Alagoinhas.

Ao agradecer a presença de prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região, Rui afirmou que os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sempre trataram os gestores municipais como parceiros na construção das políticas públicas e defendeu que as eleições deste ano evidenciarão o peso político dessas lideranças.

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"Eu costumo dizer que Lula, quando entrou para governar [em 2003], introduziu um novo método de governar, que foi dialogar, reconhecer a função do prefeito e da prefeita. E um dos títulos que ele carrega é ser o presidente que mais política pública fez, que mais estendeu a mão ao município, ao prefeito e à prefeita [...] Depois que tiraram a Dilma, de lá pra cá, em nenhum momento os prefeitos foram chamados a inscrever propostas. E o Lulinha chegou [em 2023] e convocou todos os prefeitos para escrever suas propostas do PAC no plano de obras do Governo Federal”, lembrou o ex-ministro durante seu discurso.

Rui ressaltou que a estratégia permitiu ampliar os investimentos em praticamente todo o estado e lembrou que o Novo PAC contempla a quase totalidade dos municípios baianos. Na sequência, fez uma crítica aos adversários ao defender que a política se faz em parceria com os gestores locais.

"Tem gente que nasceu em berço de ouro, que acha que é herdeiro de rei, e que anda dizendo que vocês não têm importância na política. Nós pensamos justamente o contrário [...] Eu tenho convicção que vocês vão dizer em alto e bom som ao povo da Bahia, em outubro, o peso que um prefeito, uma prefeita e um ex-prefeito têm nas próximas eleições”, cravou.

A plenária desta quinta-feira (23), em Alagoinhas, reúne as principais lideranças do grupo governista na Bahia. Participam do encontro o governador Jerônimo Rodrigues, os senadores Jaques Wagner e Otto Alencar e o vice-governador Geraldo Júnior. Além do prefeito Gustavo Carmo, anfitrião da plenária, dezenas de prefeitos, ex-prefeitos e vice-prefeitos de cidades da região prestigiam o evento, que acontece no Ginásio de Esportes do Colégio Dínamo.