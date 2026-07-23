Prefeito do União Brasil deixa oposição e declara apoio a Jerônimo

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O prefeito de Araçás, Agamenon Coelho, do União Brasil, partido do candidato da oposição ao Governo do Estado, ACM Neto, declarou seu apoio ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições deste ano.

Presente na Plenária do PGP, realizada nesta quinta-feira, 23, em Alagoinhas, o gestor municipal afirmou inclusive, que tem se mobilizado para garantir mais apoio ao pré-candidato do PT.

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No PGP, Agamenon afirmou que mesmo sendo da legenda do candidato carlista decidiu votar e trabalhar pela reeleição de Jerônimo pelo importante trabalho realizado pelo governador em todo o estado e pela sua atenção dispensada aos pequenos municípios.

“Jerônimo vem trabalhando muito pela Bahia, principalmente na educação, na saúde, na segurança pública. Ele vem fazendo com que os municípios pequenos tenham mais prestígio, vem visitando muitos municípios pequenos, apoiando os municípios de menor porte e isso é de grande valor”.

O prefeito também destacou os investimentos de Jerônimo em Araçás, reforçando que todas as propostas do governador foram cumpridas.

“A cidade foi contemplada com várias obras, algumas já foram iniciadas e as próximas serão iniciadas em breve. Então, Araçás não tem por que não apoiar o governador à reeleição dele, porque tudo que foi combinado e acordado está sendo cumprido, e Araçás vai cumprir sua parte votando na reeleição do governador”, concluiu.