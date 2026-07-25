Michelle falta à convenção do PL e cita Flávio uma única vez em vídeo

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Apesar da reconciliação pública, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) não participou da convenção nacional do Partido Liberal (PL) que oficializou, neste sábado, 25, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Em vídeo exibido durante o evento, Michelle explicou que ficou em casa para cuidar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

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Segundo ela, a ausência dele na convenção "fala muito mais alto" por representar milhões de brasileiros que depositaram confiança em seu governo.

Ao longo da gravação, Michelle também fez um apelo pela “união da direita" e defendeu uma maior participação das mulheres na política.

Flávio é citado apenas uma vez

O candidato foi mencionado apenas no fim da mensagem, quando Michelle desejou sucesso à candidatura.

"Flávio, que Deus abençoe e proteja sua candidatura. Que Deus te dê sabedoria, coragem e força a você e à sua família para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece."

Veja o vídeo:

Rompimento e conciliação

No fim de junho, Michelle publicou um vídeo afirmando que foi "humilhada", "desrespeitada" e "maltratada" por Flávio após divergências políticas. A crise levou a ex-primeira-dama a deixar a presidência do PL Mulher e expôs um racha dentro da família Bolsonaro.

Na quinta-feira, 23, o senador divulgou um vídeo em que pediu desculpas pelos episódios que provocaram "desconforto" entre os dois e a convidou para integrar a campanha.

"Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil", disse.

Horas depois, Michelle afirmou ter recebido as palavras "com muita paz" e disse que aceitou as desculpas do enteado.