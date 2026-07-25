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ELEIÇÕES

Após negar visto a diplomatas dos EUA, Lula faz alerta sobre eleições

Presidente voltou a defender soberania brasileira no processo eleitoral

Ane Catarine
Por
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Logo após o Itamaraty negar os pedidos de visto feitos por dois diplomatas do Departamento de Estado dos Estados Unidos que planejavam viajar ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quem tentar interferir nas eleições brasileiras "vai apanhar muito".

Os diplomatas Riley M. Barnes e Samuel Samson foram citados pelo jornal The Washington Post como responsáveis por uma estratégia de viagem ao Brasil antes das eleições para questionar a integridade e a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

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"Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Quem quiser de fora se meter nas eleições brasileiras vai apanhar muito aqui nas eleições. Quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores", afirmou o presidente.

A declaração foi feita neste sábado, 25, durante a convenção estadual do PT em São Paulo, que oficializou a candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo do estado.

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Brasil soberano

Durante o discurso, Lula voltou a defender a soberania brasileira e afirmou que o país pretende manter relações diplomáticas com todas as nações.

"O aviso está dado, o Brasil é soberano. O Brasil quer manter relações com todos os países do mundo. O Brasil não quer guerra, o Brasil quer paz. O Brasil não quer ódio, o Brasil quer amor. O Brasil não quer fazer futrica, o Brasil quer trabalhar", disse.

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