EUA negam tentativa de interferir nas eleições após veto do Brasil

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Após o governo brasileiro negar os vistos de dois diplomatas americanos por considerar que a missão poderia ter relação com uma tentativa de questionar o sistema eleitoral do país, o Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou neste sábado, 25, que a viagem não tinha objetivo de interferir nas eleições.

Em nota, o governo do presidente Donald Trump classificou como "mentira sem fundamento" as alegações de que a missão buscava desacreditar o processo eleitoral e afirmou que a visita seria apenas uma "missão de rotina", dentro das atribuições do Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho (DRL).

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"Qualquer insinuação de que a visita seria uma 'manobra' para minar as eleições de uma nação democrática é uma mentira sem fundamento. Tratava-se de uma visita de rotina, em conformidade com as atribuições legais do DRL", afirmou o porta-voz do Escritório de Imprensa do Departamento de Estado.

O secretário-assistente do DRL, Riley M. Barnes, e o secretário-assistente adjunto Samuel Samson tinham viagem prevista para Brasília entre os dias 27 e 30 de julho.