EUA ampliam tarifa de 12,5% ao Brasil por suspeita de trabalho forçado

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O governo dos Estados Unidos decidiu, nesta quinta-feira, 23, ampliar as restrições comerciais ao Brasil ao anunciar uma nova tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros.

A medida foi adotada com base na Seção 301 da Lei de Comércio americana, utilizada para investigar práticas consideradas prejudiciais ao comércio dos EUA.

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Segundo documento divulgado pelo Escritório do Representante do Comércio dos Estados Unidos (USTR), a decisão segue orientação direta do presidente Donald Trump. O órgão afirma que a tarifa foi definida para responder a atos, políticas e práticas considerados passíveis de sanção durante a investigação.

A cobrança passa a valer a partir da 1h01 desta sexta, 24, no horário de Brasília. A nova sobretaxa será aplicada em conjunto com os 25% anunciados na semana passada em outra investigação envolvendo produtos brasileiros.

Brasil integra grupo de 59 economias atingidas

De acordo com levantamento da iniciativa Global Trade Alert (GTA), encaminhado à Folha de S.Paulo, a combinação das duas medidas mantém o Brasil como o segundo país mais afetado pela política tarifária do governo Trump, atrás apenas da China.

Com as novas tarifas, a alíquota média efetiva aplicada aos produtos brasileiros chega a 18,89%.

O Brasil faz parte de um grupo de 59 economias alcançadas pela medida, cujas tarifas variam entre 10% e 12,5%. Além dos produtos brasileiros, países como México, Argentina, Canadá e Reino Unido também foram incluídos na nova rodada de sobretaxas de 12,5%.

EUA alegam falhas na política brasileira sobre trabalho forçado

O fundamento da investigação foi apresentado pelo USTR em relatório divulgado no início de junho.

Segundo o órgão, embora o Brasil assuma compromissos internacionais para combater o trabalho forçado, a legislação brasileira não impediria, de forma expressa, a importação de produtos fabricados total ou parcialmente com esse tipo de mão de obra em outros países.

Na avaliação do governo americano, essa política seria "injustificável" e criaria obstáculos ao comércio dos Estados Unidos.

Na decisão anunciada nesta quinta-feira, o Brasil foi enquadrado entre os países que, segundo o USTR, não proíbem a entrada desses produtos nem mantêm mecanismos considerados suficientes para fiscalizar essas importações. Ao todo, 54 países foram classificados nessa categoria.

Governo Trump defende combate à escravidão moderna

Ao justificar a medida, o USTR afirmou que a política comercial americana busca pressionar parceiros a reforçarem o combate ao trabalho forçado.

"O presidente Trump está combatendo a escravidão moderna em sua origem ao exigir que os parceiros comerciais dos Estados Unidos adotem e façam cumprir proibições à importação, para garantir que produtos fabricados por trabalhadores submetidos a condições tão terríveis deixem de circular no comércio global", informou o órgão.

Investigação pode substituir tarifas anteriores

Especialistas avaliam que a nova rodada de tarifas pode servir para substituir as tarifas globais de 10% adotadas anteriormente com base na Seção 122 da Lei de Comércio.

Essas medidas haviam sido implementadas pelo governo Trump utilizando a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). Posteriormente, a Justiça americana considerou inadequado o uso desse instrumento para justificar as restrições comerciais, levando a administração a recorrer à Seção 301 como base legal.

Embora investigações desse tipo normalmente durem cerca de um ano, autoridades americanas já haviam sinalizado que pretendiam acelerar o processo.

No início de junho, o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que a ausência de medidas eficazes contra produtos fabricados com trabalho forçado cria concorrência desleal para trabalhadores americanos.

Em março, Greer também declarou que as conclusões da investigação seriam apresentadas "em meses" e poderiam abrir espaço para negociações bilaterais. Segundo ele, caso os países não aceitassem negociar, o governo americano poderia adotar novas tarifas ou aplicar multas.