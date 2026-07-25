Quem é o cantor que viajou na aeronave da Voepass um dia antes da tragédia

O relatório final sobre a queda do voo 2283 da Voepass, divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), voltou a colocar em evidência uma das maiores tragédias da aviação brasileira dos últimos anos. À medida que os detalhes técnicos dos minutos finais da aeronave vieram a público, um episódio que chamou atenção logo após o acidente também voltou a ser lembrado.

Na véspera da queda, o vocalista da banda Biquini Cavadão, Bruno Gouveia, embarcou justamente no ATR 72 que, pouco mais de 24 horas depois, cairia em Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando 62 mortos.

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Descoberta após a tragédia

A revelação foi feita pelo próprio cantor nas redes sociais, depois que ele conferiu o prefixo da aeronave envolvida no acidente.

Segundo Bruno, na quinta-feira, um dia antes da tragédia, ele viajou de São José do Rio Preto para Guarulhos exatamente no mesmo avião. O voo ocorreu sem qualquer intercorrência.

Na publicação, o artista contou que ficou impactado ao descobrir que, após realizar outras oito rotas, a aeronave caiu durante o voo entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP).

"Na sexta-feira um ATR72 da Voepass caiu em São Paulo. Tão logo soube, fui checar o prefixo e descobri que, na véspera, eu havia feito uma viagem de São José do Rio Preto para Guarulhos exatamente nesta mesma aeronave. Oito rotas depois, e em um pouco mais de 24 horas, ela veio a cair. Passado um dia do acidente, pegamos um outro voo da Voepass, desta vez de Guarulhos para Ribeirão Preto. O voo saiu atrasado. Perder uma aeronave mexe muito na readequação da malha aérea. Pensei na tripulação também, precisando seguir com os voos, com a dor de terem perdido amigos e colegas", escreveu Gouveia.

Solidariedade à tripulação

Além de lamentar a morte das 62 pessoas que estavam a bordo, Bruno Gouveia fez questão de manifestar apoio aos profissionais da Voepass, que precisaram continuar trabalhando mesmo após perder colegas e amigos no acidente.

O cantor contou que, um dia depois da tragédia, voltou a voar pela companhia, desta vez entre Guarulhos e Ribeirão Preto, e relatou ter presenciado o impacto emocional vivido pelas equipes.

Segundo ele, a perda de uma aeronave afeta toda a malha aérea da empresa, exigindo readequações operacionais, ao mesmo tempo em que pilotos e comissários precisam lidar com o luto.

Nos comentários da publicação, uma comissária da Voepass agradeceu a mensagem e destacou a empatia demonstrada pelo artista em um momento de forte comoção.

Tragédia também marcou sua vida

O acidente em Vinhedo teve um significado ainda mais doloroso para Bruno Gouveia.

Em 2011, o cantor perdeu o filho Gabriel, de apenas dois anos, e a ex-esposa Fernanda Kfuri, de 35, na queda de um helicóptero em Porto Seguro, no sul da Bahia. O acidente deixou sete mortos e marcou definitivamente a história da família.

O que apontou o laudo final

O voo 2283 caiu em 9 de agosto de 2024, durante o trajeto entre Cascavel (PR) e Guarulhos (SP). As 62 pessoas a bordo, 58 passageiros e quatro tripulantes, morreram.

A investigação técnica conduzida pelo Cenipa concluiu que a aeronave enfrentou condições severas de formação de gelo durante o voo. O relatório também apontou falhas relacionadas ao gerenciamento operacional e à condução da ocorrência pela tripulação, detalhando os fatores que contribuíram para a perda de controle da aeronave.

Logo após a tragédia, a Polícia Federal também instaurou um inquérito para apurar eventual responsabilidade criminal. Paralelamente, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu as operações da Voepass em março de 2025 e, meses depois, cassou o Certificado de Operador Aéreo (COA) da empresa, impedindo a companhia de voltar a operar voos comerciais.

Relembre o acidente

A aeronave ATR 72 da Voepass caiu sobre um condomínio residencial em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde de 9 de agosto de 2024. Apesar do impacto em uma área habitada, não houve vítimas em solo.

O desastre matou todas as 62 pessoas que estavam a bordo e tornou-se o acidente aéreo mais grave registrado no Brasil desde a tragédia do voo da TAM, em 2007. Desde então, o caso passou a ser investigado por órgãos técnicos e pela Polícia Federal, em busca de respostas sobre as circunstâncias que levaram à queda da aeronave.