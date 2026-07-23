Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

TRAGÉDIA

Avião da Voepass estava em situação irregular e não deveria decolar

Cenipa divulgou mais um relatório sobre o acidente que matou 62 pessoas em 2024

Gustavo Nascimento
Por
Acidente com avião a Voepass deixou 62 mortos
Acidente com avião a Voepass deixou 62 mortos - Foto: Andre Penner | AP Photo

O avião da Voepass que matou 62 pessoas em um acidente em 2024 não deveria ter decolado, de acordo com relatório divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) nesta quinta-feira, 23.

Isso porque a aeronave possuía dez itens na lista de equipamentos mínimos, sendo um deles a inoperância do limpador de para-brisas, segundo o tenente-coronel Froes, investigador encarregado da ocorrência.

Para que o avião voasse com essa pane, a regulamentação impunha que não houvesse previsão de chuva uma hora antes e uma hora depois do horário previsto para a decolagem, assim como para o pouso no destino ou alternativa. No entanto, as condições meteorológicas criaram um ambiente desfavorável.

“Não poderia ter sido despachada a aeronave nesse horário em virtude da falha do limpador de para-brisas”, disse o tenente-coronel.

Relembre o caso

O acidente ocorreu no dia 9 de agosto de 2024, quando a aeronave do voo 2283, que levava 58 passageiros e quatro tripulantes, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Saindo de Cascavel (PR), o ATR 72-500 se preparava para pousar em Guarulhos, virando ligeiramente à direita, quando mudou repentinamente de direção e se inclinou fortemente à esquerda. Dados divulgados mostram avisos constantes de formação de gelo, perda de velocidade e acionamentos de sistemas pelos pilotos para tentar superar a situação.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

VÍDEO

Turista sofre lesão íntima em cruzeiro e paga R$ 270 mil por remoção
Turista sofre lesão íntima em cruzeiro e paga R$ 270 mil por remoção imagem

POLÍCIA

Idosa morre após passar por cirurgia programada para outra paciente
Idosa morre após passar por cirurgia programada para outra paciente imagem

“DESCONFORTO”

Flávio Bolsonaro convida Michelle para campanha e pede desculpas
Flávio Bolsonaro convida Michelle para campanha e pede desculpas imagem

Depois do acidente, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) cassou, sem possibilidade de recurso, a licença da Voepass, não diretamente pelo acidente, mas pela incapacidade da empresa de corrigir falhas apontadas em fiscalizações anteriores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente avião Tragédia

Relacionadas

Mais lidas