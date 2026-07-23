Turista sofre lesão íntima em cruzeiro e paga R$ 270 mil por remoção

Uma turista norte-americana sofreu uma grave lesão na região genital durante um passeio em um cruzeiro na ilha de Roatán, em Honduras. O acidente exigiu duas cirurgias, remoção aérea para os Estados Unidos e gerou despesas superiores a R$ 270 mil.

Kirsten estava acompanhada de amigos quando decidiu participar da atividade em uma plataforma sobre o mar. Segundo relatos da família, ela não percebeu a existência de um cabo de aço que fazia parte da estrutura da corda e acabou atingindo o equipamento durante o salto.

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O momento foi registrado em vídeo divulgado pela emissora americana KTAL-TV, afiliada da NBC na Louisiana. Nas imagens, a turista aparece segurando uma corda com nós antes de pular da plataforma. Durante a queda, uma linha auxiliar da estrutura fica posicionada entre as pernas da passageira.

Veja vídeo:

Quadro piorou após acidente

Após o impacto, Kirsten imaginou que havia sofrido apenas um ferimento superficial e conseguiu caminhar até o transporte que a levaria de volta ao navio.

Nas horas seguintes, porém, o quadro se agravou. Segundo o marido da turista, Blake, o inchaço aumentou e a dor ficou intensa, fazendo com que ela precisasse utilizar uma cadeira de rodas para retornar à cabine.

A passageira passou cerca de 26h no centro médico da embarcação da Costa Cruzeiros. O atendimento inicial teve custo aproximado de US$ 3.500, valor que não incluía medicamentos, procedimentos e honorários médicos.

Família optou por remoção para os Estados Unidos

Com a piora do estado de saúde, a família recebeu três opções: manter Kirsten no navio até o fim do cruzeiro, transferi-la para um hospital no México ou contratar uma remoção aérea para os Estados Unidos.

A decisão foi pelo transporte em um avião médico. A operação custou US$ 50 mil, cerca de R$ 270 mil, segundo os familiares. O valor exigido inicialmente foi de US$ 20 mil, com o restante pago após a chegada ao território americano.

Ao desembarcar na Flórida, Kirsten passou pela primeira cirurgia. Depois, realizou um segundo procedimento em outro hospital após receber o diagnóstico de uma lesão de sela.

Em uma publicação nas redes sociais, a família informou que a turista está se recuperando. Os médicos responsáveis pelo segundo atendimento teriam demonstrado surpresa com a rapidez da alta concedida pela primeira equipe médica.

Acidente reforça atenção com seguro viagem

Casos como o de Kirsten mostram como acidentes durante viagens internacionais podem envolver custos elevados e uma série de decisões em pouco tempo.

Além das despesas com atendimento médico, viajantes podem precisar de remoção especializada, internações, medicamentos e apoio para encontrar unidades de saúde em locais desconhecidos.

O seguro viagem pode oferecer cobertura para parte desses gastos, conforme as condições contratadas, além de auxiliar na busca por atendimento e nos procedimentos necessários durante uma emergência fora do país.