Mulher descobre câncer de intestino após doar sangue; entenda o caso

Siga o A TARDE no Google

Uma tentativa de doar sangue acabou levando ao diagnóstico precoce de um câncer de intestino em uma mulher de 38 anos. Durante a triagem para a doação, exames de rotina identificaram uma deficiência grave de ferro, alteração que motivou uma investigação médica e revelou um tumor de aproximadamente cinco centímetros no intestino.

O caso aconteceu com Laura Jackson, moradora do Reino Unido e doadora frequente de sangue. Segundo ela, não havia sintomas que levantassem suspeitas de uma doença grave, além do cansaço constante, que atribuía à rotina intensa de trabalho.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Alteração na triagem

Após ser impedida de doar sangue por causa dos baixos níveis de ferro, Laura procurou atendimento médico para descobrir a causa da deficiência.

Os profissionais solicitaram exames de sangue oculto nas fezes, que apresentaram resultado positivo em duas ocasiões. A investigação prosseguiu e confirmou a presença de um tumor de cerca de cinco centímetros no intestino.

Em seguida, uma tomografia foi realizada para avaliar a extensão da doença, e a paciente passou por cirurgia dois meses depois. No procedimento, os médicos retiraram aproximadamente um terço do intestino.

Câncer já apresentava sinais de disseminação

Apesar da cirurgia ter removido o tumor, exames realizados cerca de seis semanas depois identificaram vestígios de células cancerígenas nas veias e em tecidos fora do intestino, indicando que a doença havia iniciado um processo de disseminação.

Diante do quadro, Laura precisou iniciar um tratamento complementar com quimioterapia durante 12 semanas para reduzir o risco de recorrência.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, ela contou que o tratamento foi o momento mais difícil do processo.

"A cirurgia não me assustou, mas a quimioterapia, sim. Tentei mudar na minha cabeça a imagem do tratamento, que não era um inimigo assustador, e sim algo que impede a doença de voltar", afirmou.

Tratamento teve resultado positivo

Após concluir a quimioterapia, novos exames não identificaram sinais de retorno do câncer. Mesmo assim, Laura continuará sendo acompanhada pelos próximos cinco anos, período considerado importante para monitorar possíveis recidivas da doença.

Somente após receber o diagnóstico, a britânica percebeu que alguns sinais já estavam presentes havia algum tempo.

Ela relatou episódios frequentes de diarreia sem causa aparente e uma necessidade constante de dormir durante o dia para conseguir manter a rotina.

Segundo especialistas, alterações persistentes no funcionamento do intestino, sangue nas fezes, anemia por deficiência de ferro, perda de peso sem explicação e fadiga excessiva podem estar entre os sintomas do câncer colorretal e devem ser investigados, especialmente quando persistem por várias semanas.

Doação de sangue não detecta câncer

Embora o caso tenha sido descoberto após uma tentativa de doação de sangue, é importante destacar que a triagem realizada pelos hemocentros não é um exame para detectar câncer.

No caso de Laura, o que chamou a atenção foi a deficiência significativa de ferro identificada durante a avaliação prévia à doação. Essa alteração levou à investigação médica que, posteriormente, revelou o tumor intestinal.

Ao refletir sobre a experiência, Laura afirmou que a doença mudou sua forma de enxergar a vida.

"A jornada do câncer te muda como pessoa. Você sempre fica pensando em voltar ao normal, mas o normal é diferente. Escapar da morte muda a visão das coisas", declarou.