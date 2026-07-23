Influenciadora revela diagnóstico de câncer associado ao silicone

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Evelin Camargo deu um susto nos seguidores ao revelar que foi diagnosticada com um tipo raro de câncer associado às suas próteses de silicone nos seios. A influenciadora digital contou que precisou realizar uma cirurgia delicada para retirar o implante mamário.

No relato, ela afirmou que o primeiro sintoma foi o aumento do tamanho da sua mama esquerda, que triplicou de um dia para o outro. Ao chegar no hospital, ela descobriu que estava com um acúmulo de líquido ao redor do implante, realizando uma punção.

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Após os exames, foi confirmada a presença do linfoma em estágio inicial, um tipo de tumor raro que não se desenvolve no tecido mamário, mas sim na cápsula fibrosa ao redor das próteses de silicone.

O tratamento consistiu em uma cirurgia de cerca de sete horas para a remoção completa das duas próteses e das cápsulas ao redor. Devido a descoberta precoce, Evelin não precisou realizar sessões de quimioterapia ou radioterapia.

Confira o relato completo: