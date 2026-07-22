Saúde indígena na Bahia tem vagas de R$ 13 mil; inscrição acaba quarta

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Profissionais que desejam atuar na saúde indígena da Bahia têm até esta quarta-feira, 22, para se inscrever para para o processo seletivo simplificado da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS). No total, serão 15 profissionais selecionados em vagas de nível superior, médio e técnico com salários que vão de R$ 2.800 a R$ 12.903.

Também haverá formação de cadastro de reserva, que poderão ser convocados quando surgirem novas vagas de trabalho. A seleção é realizada por demanda da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde.

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Os aprovados serão designados para atuar em unidades do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Bahia. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas através deste link e o resultado final está previsto para 21 de setembro.

O processo seletivo prioriza a contratação de:

Pessoas indígenas;

candidatos com experiências no SUS, na saúde indígena e em contextos de atuação intercultural.

O edital reserva vagas para pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%).

Saiba detalhes sobre as vagas

Nível superior

Salários variam de R$ 7.060 a R$ 12.903 para:

Analista Técnico de Saúde Indígena;

Enfermeiro;

Engenheiro Civil;

Nutricionista e Psicólogo

Nível técnico

Técnico de Enfermagem - R$ 3.330;

Técnico de Edificações - R$ 2.800;

Saúde Bucal - R$ 2.800;

Eletrotécnico - R$ 2.800;

Saneamento e Controle Ambiental - R$ 2.800.

Nível médio

Assistente Administrativo - R$ 4.800.

Entenda os critérios de seleção

A seleção dos candidatos prevê duas etapas, além da inscrição. A primeira é uma avaliação documental e de títulos. A segunda é a realização de uma entrevista individual com cada candidato classificado.

Na Avaliação Documental e de Títulos, serão considerados o componente étnico, a formação acadêmica comprovada pelo candidato, cursos de aperfeiçoamento e experiência profissional.

Na entrevista, serão avaliadas habilidades técnicas, interculturais, comportamentais e situacionais. A habilidade técnica envolve o conhecimento técnico sobre planejamento, monitoramento e avaliação.

Já a habilidade técnica intercultural abrange conhecimentos básicos sobre o Controle Social, a legislação do SUS, SasiSUS, PNASPI; Atenção Primária (estrutura, princípios e abrangência) ou Legislação de saúde pública, direitos humanos, direito à saúde e gestão pública.

A habilidade comportamental inclui o preparo do candidato para atuar em área intercultural, considerando as especificidades culturais dos povos indígenas, como modos de vida, língua nativa e o território.

Já a habilidade situacional se traduz na facilidade para se comunicar com clareza e objetividade (fluência, empatia e escuta ativa).