EMPREGOS & NEGÓCIOS
Saúde indígena na Bahia tem vagas de R$ 13 mil; inscrição acaba quarta
Há oportunidades para nível superior, médio e técnico para contratação imediata
Profissionais que desejam atuar na saúde indígena da Bahia têm até esta quarta-feira, 22, para se inscrever para para o processo seletivo simplificado da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS). No total, serão 15 profissionais selecionados em vagas de nível superior, médio e técnico com salários que vão de R$ 2.800 a R$ 12.903.
Também haverá formação de cadastro de reserva, que poderão ser convocados quando surgirem novas vagas de trabalho. A seleção é realizada por demanda da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde.
Os aprovados serão designados para atuar em unidades do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Bahia. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas através deste link e o resultado final está previsto para 21 de setembro.
O processo seletivo prioriza a contratação de:
- Pessoas indígenas;
- candidatos com experiências no SUS, na saúde indígena e em contextos de atuação intercultural.
- O edital reserva vagas para pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%).
Saiba detalhes sobre as vagas
Nível superior
Salários variam de R$ 7.060 a R$ 12.903 para:
- Analista Técnico de Saúde Indígena;
- Enfermeiro;
- Engenheiro Civil;
- Nutricionista e Psicólogo
Nível técnico
- Técnico de Enfermagem - R$ 3.330;
- Técnico de Edificações - R$ 2.800;
- Saúde Bucal - R$ 2.800;
- Eletrotécnico - R$ 2.800;
- Saneamento e Controle Ambiental - R$ 2.800.
Nível médio
- Assistente Administrativo - R$ 4.800.
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Entenda os critérios de seleção
A seleção dos candidatos prevê duas etapas, além da inscrição. A primeira é uma avaliação documental e de títulos. A segunda é a realização de uma entrevista individual com cada candidato classificado.
Na Avaliação Documental e de Títulos, serão considerados o componente étnico, a formação acadêmica comprovada pelo candidato, cursos de aperfeiçoamento e experiência profissional.
Na entrevista, serão avaliadas habilidades técnicas, interculturais, comportamentais e situacionais. A habilidade técnica envolve o conhecimento técnico sobre planejamento, monitoramento e avaliação.
Já a habilidade técnica intercultural abrange conhecimentos básicos sobre o Controle Social, a legislação do SUS, SasiSUS, PNASPI; Atenção Primária (estrutura, princípios e abrangência) ou Legislação de saúde pública, direitos humanos, direito à saúde e gestão pública.
A habilidade comportamental inclui o preparo do candidato para atuar em área intercultural, considerando as especificidades culturais dos povos indígenas, como modos de vida, língua nativa e o território.
Já a habilidade situacional se traduz na facilidade para se comunicar com clareza e objetividade (fluência, empatia e escuta ativa).