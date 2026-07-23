Cerveja sem álcool e com 10 gramas de proteína é lançada; confira

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A Ambev anunciou o lançamento da Spaten Pro, uma cerveja sem álcool do estilo alemão Munich Dunkel que contém 10 gramas de proteína por unidade. O produto foi desenvolvido no Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) da companhia, situado no Rio de Janeiro.

Desenvolvimento e perfil do produto

Segundo informações da cervejaria, a formulação foi elaborada por nutricionistas, médicos nutrólogos, engenheiros de alimentos e mestres-cervejeiros. O objetivo consistiu em adicionar proteína a uma receita puro malte sem alterar o perfil sensorial e as características do estilo Munich Dunkel.

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"Spaten Pro chega para iniciar um novo capítulo de inovação no mercado cervejeiro. Como líderes da categoria cervejeira, estamos mostrando mais uma vez que a nossa capacidade de inovar combinada com a tradição secular das nossas marcas podem ajudar na criação da próxima fase de evolução da categoria cervejeira, agregando ao nosso portfólio algo que diferentes tipos de consumidores vêm pedindo. Além de inspirar a indústria, como já acontece há muito tempo", afirma Dani Waks, vice-presidente de marketing da Ambev.



O líquido apresenta notas de malte tostado, caramelo, baunilha e cacau. O lançamento integra o portfólio de escolhas equilibradas da Ambev, segmento que inclui produtos sem glúten, sem álcool, zero açúcar e com menor teor de carboidratos.

Estratégia de mercado

De acordo com a vice-presidência de marketing da empresa, a iniciativa atende a demandas de consumidores que incorporam suplementos proteicos à rotina e buscam opções para diferentes ocasiões de consumo.

A distribuição inicial da Spaten Pro ocorrerá a partir de setembro, com foco inicial nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Centro de Inovação e Tecnologia (CIT)

O produto foi concebido no CIT, localizado no Parque Tecnológico da UFRJ. Inaugurado em 2018 com investimento de R$ 180 milhões, o centro integra a rede global de pesquisa da AB-InBev.

O complexo reúne pesquisadores, mestres-cervejeiros e engenheiros para criar líquidos, embalagens e processos industriais. A estrutura permite reduzir o ciclo de desenvolvimento de novos produtos para prazos entre três e quatro meses.