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Taxas do aeroporto de Brasília aumentam e encarecem voos pelo país

Novo valor das tarifas de embarque e conexão impactam nos custos aéreos

Alice Paulilo
Por
Aumento de taxas aéreas afetam voos em todo o país
Aumento de taxas aéreas afetam voos em todo o país - Foto: Foto: Ilustrativa | Freepik

O Aeroporto de Brasília é um dos principais centros de distribuição de voos do Brasil e teve reajuste das tarifas de embarque e conexão aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na publicação da sexta-feira, 24, do Diário Oficial da União (DOU).

O aumento das taxas pode impactar o preço das passagens aéreas em todo o país, especialmente em voos que fazem escala na capital federal. O aumento autorizado foi de 5,1387% nas tarifas do aeroporto, percentual calculado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e em índices de produtividade previstos no contrato de concessão.

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Com a atualização, a tarifa de embarque doméstico passou a R$ 34,55, a de embarque internacional a R$ 74,78 e a de conexão a R$ 15,92 por passageiro.

Os novos valores só entrarão em vigor 30 dias após a divulgação da tabela tarifária pela concessionária responsável pelo terminal.

Como o reajuste pode afetar passageiros da Bahia

O Aeroporto de Brasília é um dos principais da aviação brasileira e concentra conexões entre diferentes regiões do país.

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Para passageiros que embarcam em aeroportos baianos, como Salvador, Porto Seguro e Ilhéus, o terminal costuma ser uma parada estratégica em viagens com destino ao Norte, Centro-Oeste e parte do Nordeste.

Com o aumento da tarifa de conexão, passageiros que precisam trocar de aeronave em Brasília podem sentir reflexos no valor final das passagens, já que esse custo faz parte da composição do preço cobrado pelas companhias aéreas.

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Bahia reajuste voos

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