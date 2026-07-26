Lula diz que tarifaço de Trump tem motivação política e cobra diálogo

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou neste domingo, 26, um artigo no jornal americano The Washington Post em que critica o novo tarifaço de 37,5% imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros.

No texto, Lula defende a retomada do diálogo entre os dois países e afirma que as relações comerciais devem ser conduzidas com respeito à soberania brasileira.

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"O destino do Brasil cabe exclusivamente aos brasileiros determinar, sem interferência estrangeira ou subserviência", escreveu Lula.

A publicação ocorre um dia após o Itamaraty negar os pedidos de visto de dois altos funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Os diplomatas foram citados em reportagem do The Washington Post como integrantes de uma missão que, segundo fontes da diplomacia brasileira, poderia levantar questionamentos sobre a integridade do processo eleitoral brasileiro.

Lula volta a relacionar tarifaço a Bolsonaro

No artigo, Lula afirma que o primeiro tarifaço anunciado pelo governo Trump, em 2025, teve motivação política por mencionar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Lula afirmou ainda que os argumentos usados inicialmente para justificar as novas tarifas teriam sido superados após negociações entre os dois países, mas foram ignorados pelo governo Trump.

"Neste mês, ignorando dezenas de reuniões entre nossas equipes, argumentos técnicos sólidos e documentos que entreguei pessoalmente ao presidente Trump, o governo dos EUA impôs novas tarifas ao Brasil, variando de 12,5% a 37,5%", disse o presidente.

Por fim, Lula também destacou que Brasil e Turquia passaram a ocupar a segunda posição entre os países mais taxados pelos Estados Unidos.