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Família do preso por se masturbar em academia pode responder por ajudar na fuga

Investigado ainda resistiu à prisão depois de ser encontrado 5 dias após o crime

Alice Paulilo
Por
Família do homem acusado por importunação sexual pode responder por acobertamento
Família do homem acusado por importunação sexual pode responder por acobertamento - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

A família do homem filmado se masturbando enquanto observava uma vizinha na academia podem responder criminalmente por acobertamento, caso seja identificada a ajudar familiar na fuga do investigado.

O homem identificado como Pedro Henrique Sales, de 21 anos, estudante de Educação Física, foi preso na última sexta-feira, 24, em uma casa ainda em construção em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador.

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Segundo a Polícia Civil, Pedro resistiu à prisão tentando novamente fugir quando percebeu a chegada das equipes. Ele correu entre os escombros da construção que dava acesso a uma área de matagal, mas foi alcançado e preso.

O investigado foi encaminhado ao Complexo de Delegacias de Feira de Santana e deve passar por audiência de custódia na próxima segunda-feira, 27.

A delegada Lorena Almeida, responsável pelo caso na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana, informou que há a possibilidade de a família responder por acobertamento da fuga.

“Temos informações de que familiares de Pedro Henrique tenham facilitado a fuga dele e acobertado o paradeiro. Esses fatos estão sendo devidamente apurados”, disse a delegada em entrevista à TV Subaé, afiliada da Rede Bahia na região.

Caso seja confirmada a participação de familiares na fuga e na ocultação do paradeiro do investigado, eles pode responder judicialmente.

As investigações começaram imediatamente após o registro da ocorrência, afirmou a delegada.

“Iniciamos a investigação imediatamente após o registro dos fatos e passamos a colher provas tanto da materialidade e autoria quanto também da localização desse indivíduo, que desde o momento em que praticou o crime, evadiu-se do local e o seu paradeiro era incerto", informou ela.

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Para a Polícia, as investigações apontam que a família auxiliou a fuga e dificultou a atuação policial, acobertando o paradeiro de Pedro Henrique. Mas, ainda conforme a corporação, desde o início, a defesa e os familiares também foram informados de que, caso o homem se apresentasse espontaneamente, a situação jurídica poderia ser diferente.

“Foi esclarecido desde o primeiro momento para familiares e para a defesa que, caso ele viesse a se apresentar na unidade policial, não subsistiriam motivos para a manutenção da prisão dele. Ainda que o fato tenha sido chocante e tenha gerado grande repercussão social, o clamor popular não é requisito para a prisão. Mas o ato de fugir e tentar se evadir do distrito da culpa é motivo para a manutenção da prisão”, ressaltou a delegada.

Relembre o caso

Pedro Henrique Sales, de 21 anos, foi flagrado se masturbando atrás de uma mulher que corria em uma esteira na academia do condomínio onde morava. O homem é estudante de Educação Física e é investigado por importunação sexual.

O caso aconteceu no domingo, 19, em um condomínio localizado no bairro SIM, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

A vítima estava se filmando praticando exercícios e não percebeu o crime no momento em que ocorreu, e só se deu conta apenas após assistir a gravação.

Os moradores do condomínio, em assembleia geral extraordinária, realizada de forma on-line nesta sexta-feira, 24, aprovaram a expulsão do estudante.

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academia Família do acusado importunação sexual

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