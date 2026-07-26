Suspeitos de atirar contra policiais no Nordeste de Amaralina são alcançados

Dois homens apontados como autores dos disparos que atingiram dois policiais militares durante uma incursão no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foram alcançados pelas forças de segurança na noite deste sábado, 25. Um deles foi baleado durante um confronto com equipes da Polícia Militar, enquanto o outro foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, as ações ocorreram na localidade da Santa Cruz, onde o policiamento foi reforçado após o ataque registrado durante a tarde. Segundo a corporação, um dos suspeitos voltou a atirar contra as guarnições, foi atingido durante o confronto e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde dele não foi divulgado.

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Um suspeito foi baleado e outro preso

Ainda conforme a Polícia Militar, o segundo homem apontado como participante do ataque foi localizado e preso durante as diligências. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Durante a operação, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e drogas.

Suspeitos exibiam armas nas redes sociais

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os dois suspeitos costumavam exibir armas de fogo e fazer apologia à facção criminosa por meio das redes sociais. A pasta informou ainda que um deles acumulava duas passagens pela polícia.

As investigações sobre a participação dos suspeitos no ataque seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.

Policiamento segue reforçado

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o patrulhamento ostensivo e as ações de inteligência permanecem intensificados, por tempo indeterminado, no Complexo do Nordeste de Amaralina, área considerada uma das mais sensíveis para as forças de segurança em Salvador devido à atuação de organizações criminosas.

A SSP-BA também reforçou que informações sobre integrantes de facções criminosas podem ser repassadas, com garantia de anonimato, por meio do Disque Denúncia 181.

Relembre o caso

Na tarde de sábado, 25, dois policiais militares foram baleados durante uma incursão na localidade da Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Um dos agentes foi atingido no abdômen e no tórax, enquanto o outro sofreu um ferimento no braço. Ambos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE). Até a publicação desta reportagem, não havia atualização oficial sobre o estado de saúde dos policiais.