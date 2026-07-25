Policiais são baleados durante incursão no Complexo do Nordeste de Amaralina

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Dois policiais foram baleados na tarde deste sábado, 25, durante uma incursão policial no Complexo do Nordeste de Amaralina. As informações preliminares apuradas pelo Jornal da Tarde apontam que o confronto aconteceu na região da Santa Cruz, uma das localidades que integram o complexo.

Segundo informações iniciais, os dois agentes foram atingidos por disparos de arma de fogo durante a ação. Um dos policiais teria sido baleado na região do abdômen e do tórax, com quadro considerado grave. O outro agente teria sido atingido no braço.

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Após serem feridos, os policiais foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos agentes.

O Complexo do Nordeste de Amaralina é considerado uma das áreas de maior complexidade para atuação das forças de segurança na capital baiana. A região possui histórico de disputas envolvendo grupos criminosos e é apontada como uma área com forte presença do Comando Vermelho.