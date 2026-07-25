Homem é preso menos de 24 horas após estuprar adolescente na Bahia

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A Polícia Civil da Bahia prendeu preventivamente um homem, de 31 anos, investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, em Juazeiro, no norte do estado.

O suspeito, que não teve o nome revelado, foi localizado na sexta-feira, 24, no bairro Novo Encontro, menos de 24 horas depois de a ocorrência ser registrada.

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Após a denúncia, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) deu início às investigações e reuniu elementos que embasaram o pedido de prisão preventiva dele.

A representação foi encaminhada ao Poder Judiciário, que também autorizou a concessão de medidas protetivas para garantir a segurança da vítima.

A adolescente também passou a receber assistência da rede de proteção do município, em conformidade com as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conforme informou a Polícia Civil, o investigado não é desconhecido das autoridades. Em 2025, ele foi preso após ter o nome incluído no Baralho Lilás.

A ferramenta criada pelo Governo da Bahia, por meio das Secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Políticas para as Mulheres (SPM) para auxiliar na localização de pessoas procuradas por crimes cometidos contra mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Depois de deixar a prisão, o homem voltou a ser alvo de apuração por suspeitas de novos crimes de natureza sexual, desta vez envolvendo crianças e adolescentes.

A ordem judicial foi expedida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Juazeiro.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi apresentado na delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece custodiado à disposição da Justiça.