Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça em quarto de motel

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O empresário José dos Santos Júnior, proprietário de uma distribuidora de bebidas, foi encontrado morto na manhã deste sábado, 25, em um quarto de um motel localizado às margens do Anel Viário Jadiel Vieira Mato, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

De acordo com informações da Polícia Militar, o corpo da vítima apresentava um ferimento na cabeça compatível com disparo de arma de fogo. A empresa de Bicudo, como ele era mis conhecido, fica no no bairro Jardim Valéria.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas José já estava sem sinais vitais.

Policiais militares da 78ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) atenderam a ocorrência.

Após a perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que deverão indicar em quais circunstâncias ele morreu.

A Polícia Civil instaurou inquérito e investiga se a morte foi provocada por homicídio ou outra ocorrência criminal.