Advogada é morta dentro de casa na Bahia e OAB pede apuração rápida do crime

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A advogada Cláudia Félix de Oliveira, 51 anos, foi morta a tiros dentro de casa na manhã deste sábado, 25, em Itororó, no sudoeste da Bahia. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) cobrou uma investigação rápida e rigorosa sobre o assassinato.

Em nota conjunta com a Subseção de Itapetinga, a entidade manifestou “profundo pesar e indignação” pelo crime e informou que o caso já é acompanhado pela Procuradoria Jurídica e de Prerrogativas da OAB-BA.

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Daniela Borges, presidente da OAB Bahia, afirmou que solicitará à Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) uma apuração “profunda e rápida” do homicídio. A entidade também informou que designará um representante para acompanhar o andamento das investigações.

A presidente da OAB Subseção Itapetinga, Suzanne Barros, informou que também prestará apoio às autoridades responsáveis pela investigação, já que acompanha o caso desde as primeiras horas deste sábado.

Saiba o que aconteceu

Cláudia Félix de Oliveira foi assassinada no início da manhã deste sábado, 25, dentro da residência onde morava, nas proximidades do Parque de Vaquejada, em Itororó.

Segundo as primeiras informações, homens encapuzados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a advogada.

Em nota, a Polícia Civil informou que, conforme as informações preliminares, três homens armados invadiram a casa e realizaram os disparos. A corporação acrescentou que “oitivas e diligências estão em curso para esclarecer a autoria, a dinâmica e a motivação do crime”.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida. O caso é investigado pela Polícia Civil, enquanto o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a remoção do corpo.