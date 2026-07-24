Homem filmado se masturbando em academia de condomínio é preso na RMS

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O estudante de Educação Física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, investigado por importunação sexual após ser filmado se masturbando enquanto observava uma vizinha na academia de um condomínio em Feira de Santana, foi preso nesta sexta-feira, 24.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado escondido em uma casa em construção em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

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As investigações apontam que familiares ajudaram Pedro Henrique a deixar Feira de Santana e esconder seu paradeiro, na tentativa de dificultar o trabalho da polícia.

Ainda conforme a corporação, ao perceber a chegada das equipes, o investigado tentou fugir por uma passagem entre os escombros da construção que dava acesso a uma área de matagal, mas foi alcançado e preso.

Após a captura, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana e tramita sob segredo de Justiça.

Vizinha filmou o crime

De acordo com a investigação, a vítima fazia exercícios na esteira quando posicionou o celular para gravar um vídeo, como costuma fazer para produzir conteúdo para as redes sociais.

Ao revisar as imagens, ela percebeu que Pedro Henrique aparecia ao fundo se masturbando enquanto a observava.

A mulher acionou a Polícia Militar logo após identificar a cena e permaneceu no local até a chegada da equipe policial. Desde o episódio, a vítima afirma que mudou a rotina e vive com medo de reencontrar o investigado.

Moradores decidem sobre expulsão

Enquanto o processo criminal segue em andamento, moradores do condomínio iniciaram uma votação para decidir se Pedro Henrique será expulso do residencial.

A consulta, realizada por meio de um aplicativo, também definirá se o condomínio ingressará com uma ação judicial contra o investigado. O resultado deve ser divulgado após o encerramento da votação.