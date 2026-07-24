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DESDOBRAMENTO

Condomínio decide nesta sexta se vai expulsar acusado de se masturbar em academia

Homem foi filmado se masturbando enquanto observava vizinha

Edvaldo Sales
Por
Homem foi filmado se masturbando enquanto observava vizinha
Homem foi filmado se masturbando enquanto observava vizinha - Foto: Reproduçãp | Redes Sociais

Será concluída nesta sexta-feira, 24, uma votação para definir se o homem flagrado se masturbando enquanto observava uma vizinha em Feira de Santana, na Bahia, será expulso ou não do condomínio onde ocorreu o fato.

O caso aconteceu no último domingo, 19, enquanto a vítima se exercitava na esteira da academia do residencial. O estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, é apontado como autor do crime de importunação sexual. Ele ainda não foi localizado e é considerado foragido.

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Segundo a TV Subaé, afiliada da Rede Bahia, a votação é remota, por meio de um aplicativo de celular, e foi iniciada na quinta-feira, 23. O prazo para que os moradores se posicionem acaba no final da manhã desta sexta.

Os vizinhos do suspeito também vão decidir sobre a abertura de um processo do condomínio contra o homem.

O condomínio disse que, assim que a votação for encerrada, as providências administrativas cabíveis serão adotadas de acordo com a deliberação dos moradores.

Leia a nota do condomínio na íntegra:

“Esclarecemos que essa questão está sendo deliberada em conjunto com os moradores, que são os principais interessados no assunto. Confirmamos que a votação está em andamento e ainda não foi finalizada. O prazo para encerramento é amanhã.

Entendemos que o tema ganhou grande repercussão e despertou o interesse de muitas pessoas. No entanto, neste momento, é importante que todos zelem pela privacidade dos moradores e respeitem o processo democrático que está em curso, permitindo que os condôminos manifestem livremente sua decisão.

Assim que a votação for encerrada e o resultado oficialmente apurado, as providências administrativas cabíveis serão adotadas de acordo com a deliberação dos condôminos.

Ressaltamos ainda que as eventuais questões de natureza civil e criminal relacionadas ao caso já estão sendo acompanhadas pelos órgãos competentes, a quem cabe a devida apuração dos fatos”.

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Qual o papel do condomínio?

Ao portal A TARDE, o advogado Bruno Moura explicou que a Polícia Civil pode oficiar o condomínio para que seja obrigado a fornecer imagens do monitoramento interno de controle das dependências. “Se isso acontecer, o condomínio deve fornecer filmagens”, pontuou.

Além disso, o condomínio tem a obrigação de contribuir com a investigação caso isso seja estabelecido em uma decisão judicial.

Se sair uma decisão judicial dizendo que o condomínio deve fornecer informações acerca do suspeito que está sendo investigado, o condomínio terá que contribuir com toda certeza. Bruno Moura - advogado

Como a vítima deve agir

Dentro desse contexto, as vítimas de crimes sexuais precisam procurar a Polícia Civil de maneira imediata para prestar um boletim de ocorrência, orientou o advogado.

“Ela deve ver se tem pessoas que presenciaram o fato, se tinha a câmera no local, ver se ela estava filmando, como aconteceu nesse caso de Feira de Santana. A partir da denúncia, a Polícia Civil vai instaurar um inquérito”, disse.

Bruno Moura destacou também que é importante buscar a administração do condomínio, “mas mais importante do que isso é, primeiro, se ela tiver que priorizar, ir à Polícia Civil”.

Até porque pode haver a negativa do condomínio com relação ao fornecimento dessas filmagens. E, havendo um ofício da Polícia Civil ou até uma decisão judicial posteriormente, o condomínio é obrigado a fornecer. Bruno Moura - advogado

Suspeito pode ser expulso do condomínio

De acordo com o advogado, o suspeito de importunação sexual pode ser expulso do condomínio. “De modo administrativo, através de uma assembleia condominial, o condomínio pode chegar a uma conclusão que resulte na expulsão deste morador. Isso pode acontecer”, enfatizou.

No entanto, o advogado esclareceu que a responsabilidade criminal do condomínio não existe: “Criminalmente, a única pessoa que vai responder por esse crime é o responsável por ele. O condomínio não responde ao crime propriamente dito”.

Importante ressaltar que a pena para o crime de importunação sexual é de 1 a 5 anos de prisão.

Relembre o caso

O estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, foi flagrado, no domingo, 19, se masturbando enquanto observava uma moradora na academia de um condomínio em Feira de Santana.

O acusado deixou o residencial no mesmo dia do crime e não retornou desde então. A Polícia Civil segue tentando localizá-lo.

A reportagem questionou se tem atualizações sobre o caso e a polícia disse que “detalhes sobre ações de inteligência não podem ser passadas para não atrapalhar o curso das investigações”.

O inquérito segue em andamento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

O caso foi registrado como importunação sexual. O estudante poderá responder criminalmente caso a investigação conclua que houve prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima.

A mulher contou que só descobriu o crime depois de assistir ao vídeo que havia gravado enquanto fazia exercícios na academia do condomínio.

Ela costuma produzir conteúdo para as redes sociais e posicionou o celular com a câmera traseira voltada para a esteira antes de iniciar o treino.

A gravação durou cerca de dois minutos e, ao começar a editar as imagens, ainda dentro da academia, percebeu que o homem aparecia ao fundo se masturbando enquanto a observava.

O que diz o condomínio

Em nota, o condomínio informou que comunicou o caso às autoridades, registrou boletim de ocorrência e disponibilizou imagens do sistema de monitoramento para auxiliar nas investigações.

O residencial também afirmou que prestou apoio à vítima desde o primeiro momento, segue colaborando com a Polícia Civil e repudia qualquer forma de violência ou importunação.

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Tags

feira de santana importunação sexual Polícia Civil

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