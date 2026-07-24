Condomínio decide nesta sexta se vai expulsar acusado de se masturbar em academia

Será concluída nesta sexta-feira, 24, uma votação para definir se o homem flagrado se masturbando enquanto observava uma vizinha em Feira de Santana, na Bahia, será expulso ou não do condomínio onde ocorreu o fato.

O caso aconteceu no último domingo, 19, enquanto a vítima se exercitava na esteira da academia do residencial. O estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, é apontado como autor do crime de importunação sexual. Ele ainda não foi localizado e é considerado foragido.

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Segundo a TV Subaé, afiliada da Rede Bahia, a votação é remota, por meio de um aplicativo de celular, e foi iniciada na quinta-feira, 23. O prazo para que os moradores se posicionem acaba no final da manhã desta sexta.

Os vizinhos do suspeito também vão decidir sobre a abertura de um processo do condomínio contra o homem.

O condomínio disse que, assim que a votação for encerrada, as providências administrativas cabíveis serão adotadas de acordo com a deliberação dos moradores.

Leia a nota do condomínio na íntegra:

“Esclarecemos que essa questão está sendo deliberada em conjunto com os moradores, que são os principais interessados no assunto. Confirmamos que a votação está em andamento e ainda não foi finalizada. O prazo para encerramento é amanhã.

Entendemos que o tema ganhou grande repercussão e despertou o interesse de muitas pessoas. No entanto, neste momento, é importante que todos zelem pela privacidade dos moradores e respeitem o processo democrático que está em curso, permitindo que os condôminos manifestem livremente sua decisão.

Assim que a votação for encerrada e o resultado oficialmente apurado, as providências administrativas cabíveis serão adotadas de acordo com a deliberação dos condôminos.

Ressaltamos ainda que as eventuais questões de natureza civil e criminal relacionadas ao caso já estão sendo acompanhadas pelos órgãos competentes, a quem cabe a devida apuração dos fatos”.

Qual o papel do condomínio?

Ao portal A TARDE, o advogado Bruno Moura explicou que a Polícia Civil pode oficiar o condomínio para que seja obrigado a fornecer imagens do monitoramento interno de controle das dependências. “Se isso acontecer, o condomínio deve fornecer filmagens”, pontuou.

Além disso, o condomínio tem a obrigação de contribuir com a investigação caso isso seja estabelecido em uma decisão judicial.

Se sair uma decisão judicial dizendo que o condomínio deve fornecer informações acerca do suspeito que está sendo investigado, o condomínio terá que contribuir com toda certeza. Bruno Moura - advogado

Como a vítima deve agir

Dentro desse contexto, as vítimas de crimes sexuais precisam procurar a Polícia Civil de maneira imediata para prestar um boletim de ocorrência, orientou o advogado.

“Ela deve ver se tem pessoas que presenciaram o fato, se tinha a câmera no local, ver se ela estava filmando, como aconteceu nesse caso de Feira de Santana. A partir da denúncia, a Polícia Civil vai instaurar um inquérito”, disse.

Bruno Moura destacou também que é importante buscar a administração do condomínio, “mas mais importante do que isso é, primeiro, se ela tiver que priorizar, ir à Polícia Civil”.

Até porque pode haver a negativa do condomínio com relação ao fornecimento dessas filmagens. E, havendo um ofício da Polícia Civil ou até uma decisão judicial posteriormente, o condomínio é obrigado a fornecer. Bruno Moura - advogado

Suspeito pode ser expulso do condomínio

De acordo com o advogado, o suspeito de importunação sexual pode ser expulso do condomínio. “De modo administrativo, através de uma assembleia condominial, o condomínio pode chegar a uma conclusão que resulte na expulsão deste morador. Isso pode acontecer”, enfatizou.

No entanto, o advogado esclareceu que a responsabilidade criminal do condomínio não existe: “Criminalmente, a única pessoa que vai responder por esse crime é o responsável por ele. O condomínio não responde ao crime propriamente dito”.

Importante ressaltar que a pena para o crime de importunação sexual é de 1 a 5 anos de prisão.

Relembre o caso

O estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, foi flagrado, no domingo, 19, se masturbando enquanto observava uma moradora na academia de um condomínio em Feira de Santana.

O acusado deixou o residencial no mesmo dia do crime e não retornou desde então. A Polícia Civil segue tentando localizá-lo.

A reportagem questionou se tem atualizações sobre o caso e a polícia disse que “detalhes sobre ações de inteligência não podem ser passadas para não atrapalhar o curso das investigações”.

O inquérito segue em andamento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

O caso foi registrado como importunação sexual. O estudante poderá responder criminalmente caso a investigação conclua que houve prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima.

A mulher contou que só descobriu o crime depois de assistir ao vídeo que havia gravado enquanto fazia exercícios na academia do condomínio.

Ela costuma produzir conteúdo para as redes sociais e posicionou o celular com a câmera traseira voltada para a esteira antes de iniciar o treino.

A gravação durou cerca de dois minutos e, ao começar a editar as imagens, ainda dentro da academia, percebeu que o homem aparecia ao fundo se masturbando enquanto a observava.

O que diz o condomínio

Em nota, o condomínio informou que comunicou o caso às autoridades, registrou boletim de ocorrência e disponibilizou imagens do sistema de monitoramento para auxiliar nas investigações.

O residencial também afirmou que prestou apoio à vítima desde o primeiro momento, segue colaborando com a Polícia Civil e repudia qualquer forma de violência ou importunação.