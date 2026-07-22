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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Crime sexual em condomínio: o que cabe à gestão e como a vítima deve agir

Mulher denunciou importunação sexual em condomínio de Feira de Santana

Edvaldo Sales
Por
Mulher denunciou importunação sexual em condomínio de Feira de Santana
Mulher denunciou importunação sexual em condomínio de Feira de Santana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O caso de importunação sexual contra a moradora de um condomínio de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, reacendeu o debate sobre o papel dos empreendimentos residenciais nessas situações.

O ato aconteceu no último domingo, 19, no bairro SIM. Uma mulher de 35 anos denunciou o crime, que aconteceu na academia do local. A vítima disse que só se deu conta da ação do investigado ao assistir ao vídeo que havia gravado durante o treino.

Nas imagens, o estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, apareceu se masturbando enquanto a observava. Antes de deixar o espaço, a vítima acionou a Polícia Militar (PM), mas o homem fugiu.

Qual o papel do condomínio?

Ao portal A TARDE, o advogado Bruno Moura explicou que a Polícia Civil pode oficiar o condomínio para que seja obrigado a fornecer imagens do monitoramento interno de controle das dependências. “Se isso acontecer, o condomínio deve fornecer filmagens”, pontuou.

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Além disso, o condomínio tem a obrigação de contribuir com a investigação caso isso seja estabelecido em uma decisão judicial.

Se sair uma decisão judicial dizendo que o condomínio deve fornecer informações acerca do suspeito que está sendo investigado, o condomínio terá que contribuir com toda certeza. Bruno Moura - advogado

Como a vítima deve agir

Dentro desse contexto, as vítimas de crimes sexuais precisam procurar a Polícia Civil de maneira imediata para prestar um boletim de ocorrência, orientou o advogado.

“Ela deve ver se tem pessoas que presenciaram o fato, se tinha a câmera no local, ver se ela estava filmando, como aconteceu nesse caso de Feira de Santana. A partir da denúncia, a Polícia Civil vai instaurar um inquérito”, disse.

Bruno Moura destacou também que é importante buscar a administração do condomínio, “mas mais importante do que isso é, primeiro, se ela tiver que priorizar, ir à Polícia Civil”.

Até porque pode haver a negativa do condomínio com relação ao fornecimento dessas filmagens. E, havendo um ofício da Polícia Civil ou até uma decisão judicial posteriormente, o condomínio é obrigado a fornecer. Bruno Moura - advogado

Suspeito pode ser expulso do condomínio

De acordo com o advogado, o suspeito de importunação sexual pode ser expulso do condomínio. “De modo administrativo, através de uma assembleia condominial, o condomínio pode chegar a uma conclusão que resulte na expulsão deste morador. Isso pode acontecer”, enfatizou.

No entanto, o advogado esclareceu que a responsabilidade criminal do condomínio não existe: “Criminalmente, a única pessoa que vai responder por esse crime é o responsável por ele. O condomínio não responde ao crime propriamente dito”.

Importante ressaltar que a pena para o crime de importunação sexual é de 1 a 5 anos de prisão.

Relembre o caso de Pedro Henrique

O estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, foi flagrado, no domingo, 19, se masturbando enquanto observava uma moradora na academia de um condomínio em Feira de Santana.

O acusado deixou o residencial no mesmo dia do crime e não retornou desde então. A Polícia Civil segue tentando localizá-lo.

A reportagem questionou se tem atualizações sobre o caso e a polícia disse que “detalhes sobre ações de inteligência não podem ser passadas para não atrapalhar o curso das investigações”.

O inquérito segue em andamento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

O caso foi registrado como importunação sexual. O estudante poderá responder criminalmente caso a investigação conclua que houve prática de ato libidinoso sem o consentimento da vítima.

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A mulher contou que só descobriu o crime depois de assistir ao vídeo que havia gravado enquanto fazia exercícios na academia do condomínio.

Ela costuma produzir conteúdo para as redes sociais e posicionou o celular com a câmera traseira voltada para a esteira antes de iniciar o treino.

A gravação durou cerca de dois minutos e, ao começar a editar as imagens, ainda dentro da academia, percebeu que o homem aparecia ao fundo se masturbando enquanto a observava.

O que diz o condomínio e as medidas tomadas

Em nota, o condomínio informou que comunicou o caso às autoridades, registrou boletim de ocorrência e disponibilizou imagens do sistema de monitoramento para auxiliar nas investigações.

O residencial também afirmou que prestou apoio à vítima desde o primeiro momento, segue colaborando com a Polícia Civil e repudia qualquer forma de violência ou importunação.

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