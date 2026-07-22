Personal é preso suspeito de estuprar pacientes durante sessões em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia, nesta quarta-feira, 22, suspeito de praticar os crimes de estupro e importunação sexual durante atendimentos apresentados como técnicas terapêuticas em um estabelecimento comercial de Salvador.

Segundo a investigação, o suspeito se apresentava como educador físico e afirmava possuir aptidão para aplicar procedimentos de liberação miofascial. Contra ele, foram cumpridos um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após a denúncia de uma mulher de 28 anos. De acordo com o relato da vítima, ela procurou o investigado para um atendimento, mas, durante o procedimento, ele adotou condutas incompatíveis com qualquer finalidade terapêutica.

No decorrer das apurações, outras mulheres procuraram a delegacia e relataram situações semelhantes. Conforme a Polícia Civil, o homem repetia o mesmo modo de atuação e solicitava que as pacientes permanecessem apenas com roupas íntimas durante os atendimentos.

Durante o cumprimento do mandado de busca no endereço do suspeito, os policiais apreenderam uma porção de haxixe, uma balança de precisão, dois frascos contendo anabolizantes, um aparelho celular, equipamentos eletrônicos e documentos. Todo o material será encaminhado para análise pericial.

As investigações são conduzidas pelo Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio das equipes da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), e continuam com o objetivo de identificar possíveis novas vítimas e esclarecer completamente os fatos.