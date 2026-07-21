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CASO CARAÍVA

Seis policiais são afastados após denúncia por mortes durante operação

Agentes da Polícia Militar e Civil foram afastados das funções após denúncia do Ministério Público

Andrêzza Moura
Por
Victor, uma das vítimas, trabalhava como guia de turismo
Victor, uma das vítimas, trabalhava como guia de turismo - Foto: Reprodução Redes Sociais

Os seis policiais denunciados pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) por envolvimento nas mortes de dois homens durante a Operação Travessia, realizada em maio de 2025, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, foram afastados cautelarmente das funções pela Justiça.

A decisão da 1ª Vara Criminal de Porto Seguro recebeu a denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública do MPBA (Geosp) e determinou que os agentes também não tenham contato com familiares das vítimas e testemunhas do processo.

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Foram denunciados os policiais civis Alan Brito Ribeiro e Anderson Luis Mota de Andrade, além dos policiais militares Angelo Rodolfo dos Santos Reis, Arthur Campos Barreto, Lúcio Mario Santos Sousa e Rodrigo Nogueira Mota.

Vítimas da operação

Uma das vítimas foi o guia de turismo Victor Cerqueira Santos Santana, à época com 29 anos, morto durante a ação conjunta das polícias Civil e Militar, no dia 10 de maio de 2025, em Caraíva.

O outro homem morto foi Davisson Sampaio dos Santos, conhecido como Alongado. Segundo informações do MPBA, ele seria o principal alvo da Operação Travessia e possuía um mandado de prisão em aberto.

A operação tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante a ação, um homem, que não teve a identidade divulgada, chegou a ser preso.

Denúncia do Ministério Público

Segundo o MPBA, os seis policiais respondem por dois homicídios qualificados. A denúncia aponta circunstâncias como suposto motivo torpe, uso de arma de fogo de uso restrito, dificuldade de defesa das vítimas e risco causado a terceiros.

Os agentes integravam uma equipe formada por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), que participaram da operação em Caraíva.

Conforme a denúncia, uma das vítimas teria sido atingida por diversos disparos em um local público. A outra teria sido abordada e revistada antes de ser baleada.

Laudos periciais também apontaram lesões que, segundo o MPBA, seriam compatíveis com agressões anteriores aos tiros.

Acusação de fraude processual

Além das acusações relacionadas aos homicídios, os policiais civis Alan Brito Ribeiro e Anderson Luis Mota de Andrade também foram denunciados por suposta fraude processual.

Conforme o Ministério Público, após as mortes, os agentes teriam realizado ações para modificar a cena dos fatos e dificultar a reconstrução da dinâmica do ocorrido.

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O MPBA informou ainda que possíveis condutas relacionadas à fraude processual envolvendo policiais militares serão analisadas pela Vara de Auditoria Militar, devido à competência específica para esse tipo de caso.

O processo segue em tramitação na Justiça, que irá avaliar as acusações apresentadas contra os policiais.

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Tags

Caraíva Porto Seguro MPBA operação policial Bahia

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