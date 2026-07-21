Ex-PM foge da delegacia após ser preso por furtar loja em shopping de Salvador

Um ex-policial militar do Rio de Janeiro é procurado pelas autoridades após escapar da Central de Flagrantes (Cenflag), nos Barris, em Salvador. Ele havia sido levado ao local depois de ser preso por suspeita de furtar produtos de uma loja instalada em um shopping da Barra na noite desta segunda-feira, 20.

Conforme informações apuradas pelo portal A TARDE, o suspeito, identificado como Sidnei Gilberto Machado, foi interceptado por policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) logo após sair do estabelecimento comercial. Com ele, os agentes encontraram mercadorias que, segundo a investigação, haviam sido retiradas da loja sem pagamento.

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Fuga da delegacia

Após a abordagem, Sidnei foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde seriam adotadas as medidas cabíveis. No entanto, antes da conclusão do procedimento policial, ele conseguiu deixar a unidade e fugir.

Na tentativa de escapar, o suspeito seguiu em direção a uma área das obras do Metrô de Salvador, nos Barris. O local dificultou a ação das equipes, que perderam o homem de vista durante as buscas.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que equipes da corporação, com apoio da Polícia Militar, continuam realizando diligências para localizar o foragido. Paralelamente, também foi instaurada uma apuração para esclarecer como a fuga ocorreu dentro da Central de Flagrantes.

Ainda de acordo com informações preliminares, Sidnei já não faz parte dos quadros da Polícia Militar do Rio de Janeiro e é alvo de investigações relacionadas a outros delitos. Até o momento, ele permanece foragido.