Homem apontado como líder de facção na Bahia é preso em Pernambuco

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O homem apontado como líder de uma facção criminosa com atuação em Itatim, no interior da Bahia, foi preso na tarde desta terça-feira, 21, durante uma operação conjunta realizada no município de Salgueiro, em Pernambuco.

O suspeito foi identificado como Iranildo Santos Oliveira, conhecido pelo apelido de "Lambadão" e apontado pelas forças de segurança como integrante da facção Bonde do Maluco (BDM).

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De acordo com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de Pernambuco, Iranildo é investigado por envolvimento em pelo menos oito homicídios registrados em território baiano e seria o líder do grupo criminoso com atuação em Itatim.

A prisão foi realizada em uma ação conjunta das FICCOs da Bahia e de Pernambuco, com apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE Chapada), da Polícia Militar da Bahia, e da Assessoria de Inteligência (ASI) do 8º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco.

Segundo as equipes, o suspeito conduzia uma motocicleta quando foi localizado e cercado pelos policiais. Durante a abordagem, foram apreendidos uma pistola, dois carregadores, munições, porções de drogas, uma balança de precisão e a motocicleta utilizada por Iranildo.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados às autoridades competentes para a adoção das medidas cabíveis.