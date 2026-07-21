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VIOLÊNCIA

Crianças são feridas a golpes de facão ao tentar proteger a mãe de ataque do padrasto

Mulher havia decidido colocar fim ao relacionamento, que durava cerca de oito meses

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Crianças são feridas a golpes de facão ao tentar proteger a mãe de ataque do padrasto
Foto: Divulgação Polícia Civil

Dois irmãos, de 10 e 6 anos, foram feridos por golpes de facão durante tentativa de salvar a mãe de um ataque fo padastro, nesta segunda-feira, 20, na zona rural de Santa Bárbara, no interior da Bahia.

O caso aconteceu na segunda-feira, 20, no povoado da Calunga. A criança mais velha foi atingida no braço ao se colocar entre a mãe e o agressor para impedir as agressões. Já o menino, de apenas 6 anos, despertou ao ouvir a movimentação na casa e também tentou ajudar a família, sendo ferido na perna durante a ação.

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Motivação dos ataques

Conforme as investigações da Polícia Civil, a mulher, de 31 anos, havia decidido colocar fim ao relacionamento, que durava cerca de oito meses. A decisão teria sido motivada por desentendimentos constantes, crises de ciúmes e ofensas praticadas pelo suspeito contra ela e os filhos.

Os investigadores apuraram que, antes do crime, o homem já havia ido à residência da vítima e feito ameaças depois de ser informado sobre o término da relação. Horas mais tarde, ele voltou ao imóvel carregando um facão e iniciou as agressões.

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Depois do ataque, o suspeito deixou o local antes da chegada da polícia e ainda não foi encontrado. A arma utilizada na ação foi recolhida pelos investigadores para ser periciada.

Atendimento médico

A mãe e as duas crianças receberam atendimento médico, foram medicadas e liberadas.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Santa Bárbara, que realiza diligências para localizar o suspeito.Ele deverá responder por tentativa de feminicídio e tentativas de homicídio contra as crianças.

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Bahia crianças feridas facão Santa Bárbara

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