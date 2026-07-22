Cunhado de Cristiano Ronaldo é investigado por esquema de “briga de galo"

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Cristiano Ronaldo teve seu nome envolvido em um problema familiar. Cunhado do atleta, o empresário Alexandre Bertolucci está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) por suspeita de envolvimento em um esquema de brigas, ou rinhas, de galos.

Segundo informações divulgadas pela colunista Mirelle Pinheiro, do Metrópoles, o parente do craque português é acusado de integrar uma quadrilha que criava, preparava e comercializava as aves.

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Durante a operação, que foi deflagrada pela Delegacia de Polícia de Proteção ao Meio Ambiente (Dema/Deic) entre os dias 16 e 17 de julho, foram encontradas cerca de 1,5 mil aves da raça Mura, que custam entre R$ 20 mil e R$ 30 mil.

Além dos animais, que apresentavam sinais de maus tratos, também foram apreendidos celulares, documentos que comprovariam a comercialização dos galos e uma arma de fogo.

Relação de Alexandre com Cristiano

Alexandre Bertolucci é casado com Kátia Aveiro, irmã do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, há cerca de 9 anos. Eles se conheceram em 2017, quando ela viajou para conhecer Gramado, no Rio Grande do Sul.

Desde então, Kátia se mudou para Gramado e mora na parte central da cidade com o marido e os filhos, dividindo o tempo com projetos empresariais e viagens a Portugal para visitar o resto da família.

Cristiano Ronaldo já chegou a posar em alguns registros ao lado da irmã mais velha e do cunhado, durante eventos familiares. Além de empresária, Kátia é influenciadora, com mais de 1,5 milhão de seguidores, cantora e dona de uma marca de roupas e acessórios.