Cantor da banda Restart expõe crise financeira: “Escolhas erradas”

Pe Lu surpreendeu os fãs ao revelar que viveu uma crise financeira após o fim da banda Restart, em 2014. Integrante do grupo, que fez sucesso em 2010 com suas calças coloridas, o artista contou que não acumulou tanto dinheiro quanto previa.

“Quando a Restart terminou, em 2014, eu estava praticamente sem dinheiro por uma série de questões. Primeiro, que a gente ganhou bem menos dinheiro do que as pessoas pensam. Segundo, que eu não tinha noção nenhuma, base nenhuma de investimento, de como guardar o meu dinheiro”, disse ele.

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O famoso ainda revelou que fez algumas escolhas erradas ao longo da vida. “Então eu fiz um monte de escolhas erradas, comprei apartamento com juros altíssimos, troquei de carro, enfim. Eu estava ali, terminando a banda, sem saber direito o que é que eu ia fazer da minha vida e sem grana”.

Recuperação de capital

A alternativa de Pe Lu para recuperar os investimentos perdidos foi abrir um negócio ao lado da irmã, Naira Ávila, que é mãe do ator João Guilherme. “Peguei a última grana que eu tinha guardado e investi junto com a minha irmã numa clínica de estética, que depois virou uma franquia grande de estética”, relembrou.

“Junto com o dinheiro, eu coloquei muito trabalho também. A gente tinha que fazer tudo, a gente cuidava do marketing, da parte comercial, da parte financeira. Então, eu me vi saindo dessa posição de glamour, de sucesso e de fama para, de repente, ter reunião comercial, tendo que tentar comprar ponto no shopping e negociar coisas que eu nem sabia direito”.

Por fim, ele aconselhou os fãs a não desistirem dos objetivos. “Carreiras demoram para serem construídas. Talvez você consiga chegar lá, consiga ganhar grana da sua carreira e, ainda assim, essa grana pode não ser suficiente para você sustentar sua vida”, disse.

“Ou para você ter o padrão que você quer e você vai seguir tendo outros negócios, outras frentes, e está tudo bem se essa for a sua opção. Mais que isso, está tudo bem você precisar de grana, precisar trabalhar em outros lugares e colocar energia em outros lugares para construir a sua carreira”, concluiu.