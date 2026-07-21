Cobertura luxuosa de Robinho é colocada à venda por R$ 9 milhões

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A cobertura de luxo que pertenceu ao ex-jogador Robinho voltou a chamar atenção no mercado imobiliário. Ela está sendo vendida por R$ 9,99 milhões, valor inferior ao pedido na primeira tentativa de venda, realizada no ano passado.

O imóvel fica localizado em um dos endereços mais valorizados da orla de Santos, no litoral de São Paulo.

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Em 2025, o apartamento ganhou repercussão nacional quando foi colocado à venda por R$ 11 milhões.

Dessa vez, o imóvel reapareceu nos anúncios das imobiliárias com uma redução de pouco mais de R$ 1 milhão no preço, embora o motivo do desconto não tenha sido informado.

Mais de 400 metros quadrados

A residência ocupa dois andares e possui 431 metros quadrados de área privativa. A cobertura, situada em um condomínio de alto padrão no bairro Aparecida, oferece vista privilegiada para a praia e reúne uma série de itens de alto padrão.

O destaques da mansão incluem:

Piscina privativa

Área gourmet equipada para receber convidados

Portas blindadas

Sistema de monitoramento por câmeras

Cinco vagas de garagem.

Além disso, a área interna impressiona pelas dimensões. O imóvel conta com salas de estar, jantar e televisão, além de dependência de serviço, seis banheiros e dois lavabos.

A casa conta ainda com uma área íntima com três suítes. A principal reúne uma série de diferenciais, como hidromassagem, dois closets independentes, camarim e um escritório privativo.

De acordo com os anúncios, a venda será realizada no modelo conhecido como “porteira fechada”, expressão usada no mercado imobiliário para indicar que o comprador receberá o apartamento com móveis, eletrodomésticos e parte da decoração já incluídos no negócio.

Nas imagens divulgadas pelas imobiliárias é possível ver ambientes amplos, decoração contemporânea e acabamento de alto padrão, preservando grande parte dos elementos utilizados pela família do ex-atleta quando morava no local.

Além do valor de compra, os futuros proprietários também precisarão considerar os custos mensais do imóvel. O condomínio custa cerca de R$ 6 mil por mês, enquanto o IPTU gira em torno de R$ 1,8 mil mensais.

Robinho segue preso

Robinho está preso desde março de 2024, quando começou a cumprir no Brasil a pena de nove anos de prisão pela condenação por estupro coletivo cometido contra uma mulher albanesa, em um caso ocorrido na Itália em 2013.